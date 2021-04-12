在野黨操弄林佳龍去留！有人想甩鍋？　張惇涵：過頭了！

▲總統蔡英文慰問太魯閣號事故，交通部長林佳龍也全程陪同。（圖／張惇涵臉書）



記者陶本和／台北報導

總統府發言人張惇涵12日在臉書表示，目前台鐵太魯閣號還在搶修、善後工作，交通部長林佳龍跟行政團隊都投入處理中，部分在野黨或有心人士操作林佳龍去留，甚至臆測誰想甩鍋誰，這些政治搬弄都過頭了，也沒有意義，此刻台灣社會最不需要的操作。

林佳龍傳出昨天已經回到辦公室打包的消息，張惇涵表示，他不知道林佳龍昨天有沒有在打包東西，但昨天下午他確實跟林佳龍有通了一通電話，「電話那頭的佳龍部長，聲音聽起來有點疲憊。而我打給他，其實是要拜託他一件事情」。

張惇涵表示，苗栗大埔張藥房在很多人的努力幫助下，終於重建完成，秀春姐入厝後，上個月初，總統蔡英文也前去關心秀春姐現在的起居狀況，「當天，我陪著總統去苗栗，當場大家有注意到一個問題，有一條斑馬線，從對向直接劃設到了房子的門口，這不僅造成不便，也有交通安全的疑慮」。

張惇涵說，經過向苗栗縣政府了解狀況，過去各個單位有在協商這件事，而主要原因是，路權涉及了苗栗縣政府、竹南鎮公所，和交通部公路總局，需要三方再做進一步的協調。

不過，連假的第一天，發生太魯閣號事故，張惇涵說，之後的幾天，大家都看到，林佳龍在第一線指揮救災、搶修的工作，也盡力協助傷患和不幸罹難家屬後續的事宜，且負責任從第一線回到立法院備詢。

「抱歉，部長，我知道你最近辛苦，也有很多事情一直在忙。但這件事情，要拜託部長了解狀況，看是否能協助處理？」張惇涵向林佳龍說明案件的來龍去脈後，林佳龍回說，「這沒問題，我馬上請同仁來討論評估。只要還在部長崗位上的一天，做事就是我的責任。」

張惇涵說，這一段時間，蔡英文探視慰問傷患和罹難者家屬的行程，林佳龍也都有陪同，過程中彼此有交換意見，也持續掌握後續工作進度，「我相信，佳龍部長的痛心與自責，大家都深切感受，總統肯定他負責任的態度，也充分了解他負責任的決心。」

張惇涵說，目前搶修、善後的工作都還在進行，林佳龍和行政團隊也正全力投入處理中，「但是，部分在野黨或有心人士操作部長的去留，甚至臆測是誰想甩鍋給誰，這些政治搬弄，我認為，都過了頭，也沒有意義，更是此刻台灣社會最不需要的操作」。