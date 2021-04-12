台灣天災人禍不斷...蔡英文憂臉書觸及率低　趙少康：心寒！

▲蔡英文臉書發文談擔心臉書觸及率下降。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者楊蕓／台北報導

最近臉書觸及率下降引發熱議，但太魯閣事故才剛過頭七，台鐵改革迫在眉睫，總統蔡英文在臉書發文關心觸及率，引發爭議。中廣董事長趙少康12日在臉書砲轟，民進黨承諾的司法改革、台鐵改革、新南向政策、能源政策，哪一項完成了？直呼別再「來納，進來坐」，觸及率無法解決台灣的經濟問題。

蔡英文臉書10日在臉書發文提到，「來吶！擔心觸及下降，坐進來看看！不用怕臉書觸及率低看不到資訊，下面連結都加起來」，號召大家加入LINE官方帳號，並追蹤她的IG、Youtube頻道。

趙少康12日表示，台灣目前經歷缺水缺電、空污、F-5E事故、太魯閣號慘劇，天災人禍不斷，問題還沒解決，該負責的人還沒下台，完全看不到政府改革的決心，蔡英文卻只關注臉書觸及持續降低，難怪被譏諷「網紅文青治國」。

趙少康指出，蔡英文說2025年綠能發電要佔20％，現在做了5年只增加1％，剩下的難道要留給下一任總統幫妳完成？綠能沒達標便喊著三接一定要蓋、中火三號機繼續燃煤，種種作為的結果，降低的不是觸及率，而是人民對政府的信心以及台灣的空氣品質。

趙少康也提到，蔡政府口口聲聲要降低對中國大陸的貿易依存度，不僅沒有降低，還年年升高，過去一年台灣對大陸出口順差達4兆1347億元，約是對美國順差的8倍，過去民進黨曾譏諷ECFA是毒藥糖衣，如今不僅不敢斷ECFA，新南向政策更是失敗，對中貿易順差反而持續增高，不就是一再應證國民黨當年的執政路線才正確。

趙少康說，民進黨曾經承諾的司法改革、台鐵改革、新南向政策、能源政策，究竟哪一項真的完成？「一個只在乎點擊率的政府元首，令人心寒！」

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