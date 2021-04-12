大甲媽祖抵嘉義新港　空拍遶境滿是「人頭海」

▲大甲媽祖繞境來到新港鄉，縣長翁章梁親自接鑾轎。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大甲鎮瀾宮媽祖展開9天8夜遶境進香，鑾轎12日12時19分抵達嘉義縣新港鄉，攝影師鈴木二郎空拍萬人崙仔大橋接駕後進到新港鄉的人潮畫面，只見人車密密麻麻圍繞著鑾轎，今年少了鑽轎底，也讓鑾轎前進時間快了不少。鑾轎晚間將在新港奉天宮駐駕，將於13日上午各界祝壽大典後北返鎮瀾宮。

▲空拍下的繞境人潮。（圖／鈴木二郎提供）

大甲媽祖鑾轎進入嘉義縣時，縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌、鎮瀾宮董事長顏清標、立委陳明文、蔡易餘、議長張明達及新港鄉長林茂盛等貴賓在崙仔大橋上接駕，翁章梁及行政團隊也前來共襄盛舉。

▲空拍下滿滿的人頭海。（圖／鈴木二郎提供）

翁章梁表示，去年已有防疫經驗，嘉義縣各項防疫措施相當完善，致使信徒能安心的來到嘉義新港向媽祖祝壽，相信在媽祖保佑下，必定能天降甘霖，早日解除台灣旱象。

▲縣長翁章梁橋上接鑾轎。（圖／嘉義縣政府提供）

大甲媽9日晚間起駕，展開9天8夜遶境進香活動，全程約340公里，沿途經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市，遶境活動分別有筊筶、豎旗、祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕、安座等十個主要典禮，使得每年遶境格外具有文化傳承意義，是台灣重要的宗教信仰文化。

▲大甲媽祖新港崙仔大橋接駕人潮。（圖／嘉義縣政府提供）

▲民眾虔誠下跪祈拜。（圖／鈴木二郎提供）

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