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調酒師「扮仙」還願大甲媽　特調5000杯「媽祖心」結緣隨香客

記者翁伊森／嘉義報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境，鑾轎12日中午抵達嘉義縣新港鄉，不少民眾為迎接繞境隊伍沿途提供免費食物、飲品，與隨香信眾結緣。新港子弟林佳昇為向大甲媽還願，7年來率領自家調酒子弟兵，以無酒精飲料設攤招待伴隨媽祖鑾轎來到新港的各地民眾，今年更加碼以「扮仙」裝扮，搭配專屬神仙舞曲調出遶境專屬飲品「媽祖心」，感謝媽祖多年來對自己的眷顧。

▲感謝大甲媽祖，調酒師林佳昇5000杯調酒還願。（圖／記者翁伊森攝）

▲為感謝大甲媽祖眷顧自己，調酒師林佳昇率團隊5000杯調酒還願。（圖／記者翁伊森攝）

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▲感謝大甲媽祖，調酒師林佳昇5000杯調酒還願。（圖／記者翁伊森攝）

▲林佳昇為大甲媽祖特調飲品「媽祖心」。（圖／記者翁伊森攝）

新港子弟林佳昇，8年前因緣際會下參與大甲媽遶境活動，他向媽祖許願「獲選國手資格」，結果如願在國內百人資格賽拿下冠軍，更進階拿下調酒國際賽金牌，於是他開始以擅長的調酒，在每年大甲媽到新港奉天宮進香這天，免費提供無酒精飲料給隨香的信眾。

▲感謝大甲媽祖，調酒師林佳昇5000杯調酒還願。（圖／記者翁伊森攝）

林佳昇曾獲亞太盃國際調酒大賽總冠軍，今年加碼還願規格，率領搖搖shake家族團隊，化妝成12位神明，調製5000杯特調飲品，感謝媽祖保佑他如願獲選國手，與進香信眾結緣，感謝媽祖的庇佑。

▲感謝大甲媽祖，調酒師林佳昇5000杯調酒還願。（圖／記者翁伊森攝）

目前任教於育德工家餐飲科培訓隊的林佳昇說，因受疫情及出國參賽行程影響，他曾在2019及2020年暫停調酒活動，但就在缺席的2019年，他也如願拿下亞洲地區調酒賽的最高榮譽，因此更感受到媽祖對他的庇佑與肯定。

▲感謝大甲媽祖，調酒師林佳昇5000杯調酒還願。（圖／記者翁伊森攝）

林佳昇說，為了感謝媽祖一路的支持，今年除調酒外他更希望與往年不同，於是他推出自己研發的「媽祖心」特調無酒精性飲料與信眾分享，還帶著12人團隊化妝成大甲媽、新港媽、千里眼、順風耳等神明，再度向媽祖還願，感謝媽祖保佑他2019年代表台灣，一舉奪得「亞太盃總務大臣最優秀賞」。

▲感謝大甲媽祖，調酒師林佳昇5000杯調酒還願。（圖／記者翁伊森攝）

▲德旺商旅負責人許齎贍（圖右），無償提供旅店前空地讓調酒師林佳昇調酒還願。（圖／記者翁伊森攝）

免費出借場地的德旺商旅負責人許齎贍說，大甲媽遶境進香是新港鄉的年度盛事，佳昇不僅是新港子弟，更是個優秀的調酒老師，當聽到他的團隊都是自己募款，不足的部分還由學生自發性捐贈比賽獎金，讓他非常感動，也決定犧牲每年兩天的高租金時段，全力支持搖搖shake家族團隊，讓更多人感受媽祖心，以及新港人的濃濃人情味。

▲調酒師扮演媽祖。（圖／記者翁伊森攝）

▲調酒師扮演媽祖上演調酒秀。（圖／記者翁伊森攝）

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