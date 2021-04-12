防染非洲豬瘟風險！　全台合法「廚餘養豬694場」重啟訪查

▲環保署表示，自108年2月1日起強力執行稽查養豬場工作，已稽查9279家次養豬場。（圖／記者唐詠絮攝）



記者許展溢／台北報導

新北市萬里區沿岸4月4日海面漂浮1頭死豬，防檢局檢驗結果確定為非洲豬瘟病毒核酸呈「陽性反應」，周邊半徑10公里內養豬場，有11場在養，飼養2719頭，最後檢驗都為陰性。環保署今（12日）表示，即便如此，也針對全國694家廚餘養豬場再次啟動訪查工作，降低廚餘的染疫風險。

環保署環境督察總隊說明，目前已有694家可合法使用廚餘作為飼料的養豬場外，更投入13餘億元經費補助各地方政府設置廚餘破碎脫水、高效堆肥設施、廚餘生質能源廠、既有堆肥場效能提升及集運車輛等，讓廚餘處理更多元、更有效。

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另外，因應近期發生的新北市海漂死豬事件，環保署提到，全國環保機關更立即依非洲豬瘟中央災害應變中心之指示，針對全國694家廚餘養豬場再次啟動訪查工作，務必降低廚餘之染疫風險，同時提醒餐廳及事業單位產生的廚餘，應該確實交付給清潔隊，或是合法的養豬場作為飼料使用，抑或產製堆肥做為肥料使用，千萬不可以交付給非法養豬場或隨意丟棄，違者將依違反廢棄物清理法從重處分，呼籲餐廳及事業單位切勿以身試法，並與政府共同合作，防範非洲豬瘟發生。

環境督察總隊副總隊長李金福受訪進一步說，目前649家會再陸續訪查，除看有無高溫烹煮外，重要的還有「紀錄」，各養豬場都必須清楚寫明廚餘數量、來源等，現階段業者較不會有2年前開始執行時，因不熟悉等狀況而不符合規範，現在大致上都能落實。

根據環保署統計資料，全國環保機關自108年2月1日起強力執行稽查養豬場工作，已稽查9279家次養豬場，確保廚餘作為養豬飼料都使用安全。李金福強調，若真的還是有不符合規定，且勸導不改正，就會開罰，假設來源是家戶，罰1200元至6000元，若是餐廳、工廠罰6000元至300萬元。