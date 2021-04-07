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槓中市府！環保署出手了　將發文台電「撤銷中火300萬罰單」

▲▼中火召開燃氣機組說明會，中市府強調會以法律手段加強監督。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕痛批中央帶頭製造空汙。（圖／台中市政府提供）

記者許展溢／台北報導

台中火力發電廠（中火）3號機組許可證遭中市府廢止後，5日晚間擅自重啟3號燃煤機組，台中市長盧秀燕痛批中央帶頭製造空汙，中市府環保局火速開罰中火300萬元罰鍰。環保署今（7日）受訪向《ETtoday新聞雲》表示，將撤銷此罰單。

環保署說明，該署依行政程序法第117條撤銷，是原處分機關或上級機關能夠自行撤銷原違法行政處分之規定，此與地方制度法規範中央與地方間的分權、監督，著重於地方自治的制度設計，二者規範體系並不相同，故無需踐行報行政院程序。

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中市政府認為環保署撤銷該府環保局廢止操作許可證，環保署指出，須報請行政院同意，再依地方制度法處理等意見，環保署表達尊重，然而法律爭議，皆可循行政救濟加以處理，且行政訴訟法第116條第1項規定：「原處分或決定之執行，除法律另有規定外，不因提起行政訴訟而停止。」，中市環保局也已向台北高等行政法院提起訴訟，但一邊申請救濟，一邊又自行認定環保署撤銷於法無據，影響正常法治程序運作，環保署仍請中市政府依法行政，方為正途。

對於中市府開出300萬罰單，環保署強調，3號機操作許可已回到展延審查狀態，而且依空汙法規定，展延審查期間，原許可繼續存在，可繼續操作，所以將發文給台電，會撤銷此罰單。

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