環團高雄為空汙早逝者默哀　環保署：我國空氣品質已開始大幅改善

▲環團高雄舉辦「高雄反空汙遊行」。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供，下同）



記者許展溢／台北報導

環保團體今（4日）在高雄舉辦「高雄反空汙遊行」，環保署回應，反空汙議題上，環保署及相關部會與民眾的立場一致，而且早就與經濟部完成台電、中鋼等國營事業空汙減量盤點，環團反映的各項訴求，政府都已落實執行。

44高雄反空汙遊行記者會一開始環團先為台鐵受難者默哀一分鐘，向相關國難犧牲者表達最沉痛不捨之情，全體緊接著分別為高雄和台灣空汙早逝者默哀。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，多倫多的PM2.5年均值5.9微克，高雄19.9微克，高雄霾害約為多倫多3.4倍，根據加拿大衛福部門報告，推估多倫多每年有1300人因空汙早逝，比較高雄每年可能有4000人以上因空汙早逝，估計台灣每年12000人因空汙早逝。

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▲高雄市長陳其邁也到場回應環團訴求。



南部反空汙大聯盟發言人李建誠表示，日前高雄市長陳其邁宣告，2021國慶煙火在高雄，將以超越雪梨煙火為目標，然而煙火施放長度再長，也只是一時，六都當中高雄人是平均壽命最短，嬰兒死亡率最高，以及肺腺癌10年平均發生率的成長率最高的3項慘冠王，與其較勁曇花一現的煙火政治秀，高雄鄉親寧可窺見高雄空品超越雪梨，實質守護高雄兒童。

環保署表示，經空汙減量盤點後，興達電廠不但持續進行改善，其排放量也從105年的2萬3百餘公噸，降至109年的8千餘公噸，減量達57%，至於4部燃煤機組預計從112年起逐一除役，中鋼公司的濕式煉焦爐改善工程已於109年4月啟動，預計114年完成，另外煤礦室內化工程已分兩期執行，將先後於110年及112年完成，現在起至115年預計每年可再減少粒狀物77.9公噸、硫氧化物954公噸及氮氧化物56公噸。環保署最後強調，透過各項空汙防制策略、空汙防制行動方案等，我國空氣品質已開始大幅改善。