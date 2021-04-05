大甲媽遶境4縣市送衛生紙、洗手乳　8290份生活用品清單一次看

▲大甲鎮瀾宮。（圖／記者王麗琴攝）



記者許展溢／台北報導

為期9天8夜的「大甲媽祖遶境」進香活動將在4月9日起程，環保署表示，台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣等4縣市環保局呼籲參與民眾，到時一定要自備餐具享用餐點，從源頭做減廢，也將提供8290份的宣傳品供民眾兌換。

環保署回收基管會指出，媽祖遶境為台灣宗教一大盛事，途經台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣等4縣市，民眾沿途宮廟所設置之點心站及齋飯區，免費提供民眾用餐，環保署建議民眾能自備餐具，減少使用紙餐具；若一定要使用免洗餐具，應落實分類與資源回收，避免將資源物當垃圾處理。

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▲▼媽祖遶境資源回收活動點及宣導品兌換資訊一覽表。（圖／環保署提供）



環保署提到，歷年大甲媽祖遶境進香活動進行源頭減量、資源回收宣傳的成效顯著，活動期間資源回收量約70公噸，可看出環保署結合大甲媽祖遶境進香活動進行源頭減量、資源回收宣傳的成效顯著。

另外，台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣等4縣市準備了實用的宣傳品，包括衛生紙、餐具組、洗碗精、洗衣粉和環保吸管等多項生活用品供民眾兌換，有關各縣市資源回收兌換時間、地點等活動訊息，可查詢環保署資源回收網。或洽環保署資源回收專線0800-085-717詢問，亦可查詢台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣等環保局網站。

▲媽祖遶境資源回收活動點及宣導品兌換資訊一覽表。（圖／環保署提供）