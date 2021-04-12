交通部長林佳龍辭職心意已決！　周末回部長室完成打包

▲林佳龍在太魯閣事故後，請辭交通部長一職。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵408次太魯閣號事故造成49死重大傷亡，交通部長林佳龍第一時間就發聲明會負起責任，目前也已向府院請辭交通部長一職，近來交通單位底下多個工會則發出聲明希望能慰留部長。但據了解，林佳龍心意已決，上週末已低調回部長室打包完成，辭意堅定。

林佳龍宣布辭去交通部長一職後，包含交通部所屬觀光、運輸、機場、中華郵政及中華電信等相關工會接連發出聲明，希望能慰留部長，繼續協助貫徹政府改革的決心。

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雖然各界慰留聲持續，但據了解，林佳龍心意已決，已經趁上周末空檔低調回部長室打包行李，辭意堅定。儘管就將要辭去部長一職，林佳龍行程仍馬不停蹄，預定今天前往台東探視受傷住院的病患，明後天分別前往桃園、宜蘭、花蓮等地住院的傷患探視。

此外，林佳龍也召開內部會議，成立台鐵408列車事故權益保障工作小組，協助關懷小組一對一在第一線服務受害乘客時，排解各項困難；確保台鐵行車安全，包括各地邊坡工程防護措施檢視；要求台鐵資訊透明，全力配合運安會及司法單位調查；研商台鐵改革方案（併同初步計畫及工會所提建議）供未來參考。

▲中華電信工會出聲慰留林佳龍，力挺能力強、操守佳、務實肯幹部長。（圖／記者屠惠剛攝）

中華電信工會昨則發聲明強調，林佳龍就任後，除了頻繁親自出席本會活動與會員交流意見，更常常撥出時間協助本會與公司及政府之間的溝通，幫助全體會員爭取到加薪案、調降股東必要報酬率、增加托育設施、一次性獎金等實質提升會員權益、爭取不調整《郵電事業人員退休撫卹條例》退休同仁權益的措施，是一位認真做事、照顧勞工的好部長。

中華電信工會懇請府院慰留林佳龍部長，全力給予交通部最大支持，實現改革契機。工會說，任何的改革議題都是艱難的，既要除弊又要興利，首重人才，本會強烈力挺務實辦事、傾聽勞工心聲的林佳龍部長繼續協助貫徹政府改革的決心，只有勞工沒有後顧之憂，改革方向才能達成共識，共創多贏的局面。

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