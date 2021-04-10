快訊／「台鐵緊急通報電話」被亂打測試　林佳龍晚間緊急回應了

▲林佳龍至花蓮坐鎮指揮搶修作業。（圖／交通部）



記者董美琪／綜合報導

台鐵緊急通報電話近日被民眾亂打，有的甚至還不出聲，造成調度員相當繁忙又無奈，感嘆「萬一真的出事誰負責？」對此，交通部長林佳龍10日晚間也PO文，請民眾不要刻意打來測試佔線，同時也宣布已請同仁研議更好記的號碼，讓以後通報更容易。

林佳龍PO文全文如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台鐵緊急通報電話，謹慎撥打至上！

台鐵太魯閣不幸的事故，讓我們加強檢視軌道安全，也向國人宣導當發現鐵道有異物，可以撥打0800-800-333，這支電話能直通台北總調度所，調度員能立即通知線上列車及時阻止悲劇發生。

但最近卻出現測試、惡作劇的來電，導致佔線，耽誤真正要通報異狀的電話，請大家把這個訊息傳給身邊的家人、朋友，無端佔線，恐影響真正需要，請大家配合。

我也已請同仁持續研議更好記的號碼，讓通報能更方便，更及時。」