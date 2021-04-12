太魯閣號頭七剛過　交通部主秘遭爆發動國營工會慰留林佳龍

▲國民黨團召開記者會批評現代版籌安會由交通部主任秘書黃荷婷操盤。（圖／國民黨團提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

台鐵408次太魯閣號釀49死，交通部長林佳龍第一時間提出請辭，未料，國民黨團12日召開記者會爆料，交通部主任秘書黃荷婷要求交通部相關國營事業工會及觀光、旅館等團體慰留林佳龍。國民黨團除了要求林佳龍和行政院長蘇貞昌下台，也喊話總統蔡英文公開道歉。

國民黨團總召費鴻泰表示，太魯閣事故事發10天，大家以為政府忙改革，卻發現林佳龍與其人馬還在想著如何保官位，在正常的民主法治國家相關部會首長都會引咎辭職，民進黨執政後，責任政治卻都就不見了，蘇貞昌、林佳龍如同包商一樣，是此次事件的加害者，不是路人甲乙，若去年把邊坡安全系統做好，今天會有不幸事故發生嗎？

費鴻泰指出，黃荷婷是林佳龍台中市長任內的勞工局長，林佳龍敗選高升交通部長，黃荷婷也一路高升交通部參事、總務司司長、主秘，林佳龍辭職後居然發動國營事業工會及業管相關團體慰留，他感慨，當責任政治不在了，政府會清明嗎？建設會進步嗎？民初袁世凱的籌安會那些是小人，黃荷婷卻上演現代版籌安會力保林佳龍的官位。

「50位亡魂都還没有下葬，你們在忙著保官」費鴻泰痛批，林佳龍、蘇貞昌必須要此事故負責下台，没他們就不能改革？請蔡英文拿出格調，負起政治責任，「不要像現代籌安會一樣這麼無恥！不要臉！」

▲交通部主秘黃荷婷。（圖／交通部提供）



國民黨團書記長鄭麗文指出，普悠瑪事故帶走18條人命，但這2年改革淪為空話，現在又鬧出49條人命，林佳龍一開始遲遲不肯送出書面辭呈，送出辭呈後卻上演交通部國營事業及相關團體的慰留大戲，背後導演就是黃荷婷，林佳龍在忙什麼？主秘在忙什麼？忙改革？忙收拾善後？這些團體敢怒不敢言，看不下去才向國民黨團爆料，「這不是噁心可以形容，根本就是可惡！無恥！」

鄭麗文強調，林佳龍心心念念只想著如何賴著不辭職，如果非走不可也要塑造成責任不在己，變悲劇英雄，各大團體公開力挺，交通部不能没有他，這些團體因疫情必須靠交通部紓困，交通部要求慰留部長，有人敢說不嗎？才10天亡者屍骨未寒，林佳龍還在為官位奮戰，要多少條亡魂才能喚醒民進黨政客的良心？交通部有改革台鐵嗎？行政院有拿出改革方案嗎？都没有，事發後，交通部長辦公室每天忙慰留大戲，全民可以接受嗎？林佳龍什麼時間要走？蘇貞昌為什麼還賴著不走？