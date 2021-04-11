▲林佳龍在太魯閣事故後，請辭交通部長一職。（圖／交通部）

記者賴文萱／台北報導

在台鐵408次太魯閣號事故後，交通部長林佳龍第一時間就發聲明會負起責任，目前也已向府院請辭交通部長一職。不過，近來交通單位底下多個工會都發出聲明希望能慰留林佳龍，中華電信工會今（11）日表示，強烈力挺能力強、操守佳、務實肯幹、傾聽勞工心聲的林佳龍先生繼續擔任交通部長。

中華電信工會聲明指出，回顧一直受到疫情最嚴重衝擊的運輸業、觀光業，在交通部長林佳龍帶領下，率先世界各國最早提出停止陸客團入境政策，甚至也是最早提出雙鐵和國道客運，要強制戴口罩而且量體溫政策。結合各部會嚴守國境，從航空人員到防疫車隊逐段將國人安全送達旅館，再由旅宿業者提供嚴密照料。

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林佳龍也運用所屬的中華郵政和中華電信，配合運送口罩防疫物資，成立1922防疫專線穩住民心，成功杜絕疫情守護國人健康，為挺住受疫情海嘯衝擊第一排的運輸跟觀光業，提出以訓代賑、培訓人才計畫、薪資補貼營運補貼，守護基層將近29萬人次及其家庭生計，持續升級觀光硬體，帶領業者從海嘯第一排逐步走向海景第一排，其成功防疫政策成為其他國家學習楷模。

工會表示，從這些危機處理過程中，彰顯林佳龍部長的冷靜分析、智慧及膽識、卓越領導能力，厥功甚偉。當今我們以無比悲痛心情深思「110年4月2日臺鐵408次太魯閣號悲慘事故」的發生原因，究竟是違反政府採購法的借牌轉包？或刑法的過失致死罪？或是其他原因? 但無論如何，這些都是現場的缺失，與交通部長之政策擬定並無直接關係。

▲中華電信工會出聲慰留林佳龍，力挺能力強、操守佳、務實肯幹部長。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部掌管全國郵政、電信、觀光、氣象及交通運輸等8大交通部門，業務龐雜，幅員遼闊，如果要求部長為現場之缺失，進行直接實質之指揮、監督，而擔負下台責任，則根本「無期待可能性」？也置行政組織上之分層負責、層級節制金字塔型結構淪為虛設? 平白折損需要時間、經驗、智慧、學識、操守孕育而成之國家人才。

工會強調，林佳龍就任後，除了頻繁親自出席本會活動與會員交流意見，更常常撥出時間協助本會與公司及政府之間的溝通，幫助全體會員爭取到加薪案、調降股東必要報酬率、增加托育設施、一次性獎金等實質提升會員權益、爭取不調整《郵電事業人員退休撫卹條例》退休同仁權益的措施，是一位認真做事、照顧勞工的好部長。

最後，中華電信工會也懇請府院慰留林佳龍部長，全力給予交通部最大支持，實現改革契機。工會說，任何的改革議題都是艱難的，既要除弊又要興利，首重人才，本會強烈力挺務實辦事、傾聽勞工心聲的林佳龍部長繼續協助貫徹政府改革的決心，只有勞工沒有後顧之憂，改革方向才能達成共識，共創多贏的局面。

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