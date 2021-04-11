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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜打「六都首長第一針」挨轟　葉元之：民進黨高興都來不及

▲▼侯友宜出席第四屆亞太社會創新高峰會「投資亞洲」開幕儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

AZ疫苗接種12日起展開第二波施打，施打對象包括中央及地方政府防疫人員、高接觸風險的工作者，新北市長侯友宜明天早上8點15分將至新北市立聯合醫院接種，成為六都第一，招來民進黨議員批評是在「政治行情」。對此，議員葉元之說，桃市長鄭文燦剛宣布明早8點也要打AZ，趕快出來罵。

葉元之在臉書表示，侯友宜宣布明天上午施打AZ疫苗，馬上就有民進黨議員跳出來批評，說是為了政治行情才搶先打疫苗，真是「好心給雷親」。

他抨擊，這議員簡直是民進黨的豬隊友，AZ施打率這麼低，到時候帳都會算在民進黨政府頭上，現在有市長願意身先士卒出來幫忙宣傳，民進黨應該高興都來不及，居然還要罵人，這綠議員是在扯自己人後腿嗎？是要其他首長避嫌晚點出來打嗎？

葉元之說，資料顯示新北市共6萬多醫護人員，才2400多人打AZ疫苗，施打率僅4.3%，民進黨議員你都不擔心？

他表示，如果在民進黨的邏輯裡，第一個打疫苗就是為了政治行情，那講的應該是行政院長蘇貞昌才對。3月22日台灣開始打疫苗，媒體原先報導板橋亞東醫院預計8點開始施打，是全台第一針，結果蘇貞昌隨後發布7:40要接種疫苗，硬是要比亞東快，民進黨議員當時怎麼不出來罵蘇貞昌？

葉元之說，總是會有人第一個出來打疫苗，實在不懂這有什麼好罵的。只能說侯友宜因為施政滿意度一直居高不下，成了一些綠議員的眼中釘，總是惡意解讀侯的動作，還有人七早八早排隊登記質詢，結果是去問侯友宜要不要選總統，故意製造矛盾，令人傻眼。

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