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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與陳時中同台互動冷　侯友宜：一切隨緣、自在最重要

▲▼星展銀行總經理林鑫川、經濟部長王美花、政委唐鳳、侯友宜、行政院發言人羅秉成、陳時中一同出席第四屆亞太社會創新高峰會「投資亞洲」開幕儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜、陳時中昨天出席同場活動幾乎零互動，合照時中間間隔行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

新北市長侯友宜昨天出席「第4屆亞太社會創新高峰會」，與被視為民進黨2022新北市長人選之一的衛福部長陳時中同台，但兩人僅在入場時拱手致意，其餘時間幾乎零互動，對此，侯友宜11日受訪時說，剛好兩人的致詞順序、合照位置，讓彼此很難有互動機會，他強調，在任何場所碰到好朋友們都一切隨緣，自在最重要，把事情做好才是主要目的。

侯友宜11日上午參加「新北市佛教會浴佛節慶典大會」，被問到與陳時中同台出席活動卻零互動，侯友宜表示，昨天活動是以永續環境發展為主軸，對一個城市來講，新北市很早就在推動SDES，讓永續發展不斷往前整合，至於陳部長說的是防疫，所以兩個目標方向雖然不太一樣，但都是希望社會能創新。

侯友宜說，剛好致詞有先後順序，照相也有隔著位置，彼此之間很難有互動的機會，任何場所碰到好朋友們都一切隨緣，能夠聊兩句就聊兩句，不能聊兩句就一切隨緣，自在最重要，他強調，目標正確、把事情做好，才是最主要的目的。

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