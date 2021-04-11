快訊／「六都第一」接種AZ疫苗　侯友宜：縣市長必須身先士卒

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

AZ疫苗接種12日起展開第二波施打，施打對象包括中央及地方政府防疫人員、高接觸風險的工作者，新北市長侯友宜明天早上8點15分將至新北市立聯合醫院接種，成為六都第一。侯友宜11日受訪時強調，誰第一個打沒有多大意義，縣市長是地方防疫指揮官，「必須身先士卒，沒有退避的理由」，盼透過縣市首長施打疫苗，能提高防疫人員、民眾的施打率。

侯友宜11日上午出席「新北市佛教會浴佛節慶典大會」，對於成為六都中第一位施打疫苗的縣市首長，是否會給其他市長壓力，侯友宜表示，其實誰第一個打沒有多大意義，主要是因為這段時間AZ疫苗的施打率非常不理想，他也說過若疫苗施打率不理想時，「首長有責任率先施打。」

侯友宜強調，每一個要打仗的人，必須要先學會保護自己，縣市長是地方防疫指揮官，「必須身先士卒，沒有退避的理由」，他也期待因為縣市長的施打，防疫人員、民眾都能提高施打率，保護自己也保護別人。

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