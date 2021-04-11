釋出484個工作機會！北市16家廠商徵才　最高月薪上看7萬元





▲北市勞動局就業服務處13至16日邀集16家廠商，共釋出484個工作機會，月薪最高上看70K，其中餐飲旅宿業就占4成。（圖／北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

國內疫情平穩，就業市場穩定發展。北市勞動局就業服務處13日至16日邀集16家廠商，共釋出484個工作機會，月薪最高上看7萬元，其中餐飲旅宿業就占4成。北市勞動局長陳信瑜表示，歡迎準備新加入職場、二度就業或有轉職需求的民眾，踴躍至各就業服務站參加現場徵才活動。

此次的徵才廠商「宏華國際」自3月徵才後，再釋出71個網路技術專業職缺，其中資通訊（SI）資深網路技術工程師及資深網路應用工程師薪，月薪是4萬元起跳，最高則上看7萬元；另外還釋出客戶網路查修專員、ICT技術工程師、資通訊（SI）網路工程師等職缺，薪資水準均可達4.3萬元。

陳信瑜強調，在餐飲旅宿業方面，平價美食「四海遊龍」釋出達50名的餐飲服務人員職缺，原本今年1月徵才時，高薪僅3.3萬元，此次加薪增幅達10％、約4000元，是逐波疫情復甦中的異數。

此外，徵才廠商還有米其林餐廳「添好運」、「了凡香港油雞飯‧麵」，釋出外場服務職員共20名，薪介於2.8萬元至3.5萬元，以及台北市私立真平安居家長照機構、安理建康事業、皇家可口、三商家購、台北喜來登大飯店、朱記餡餅粥、惠康百貨、台北私立北醫居家長照機構、大潤發、唐吉訶德、晶華國際酒店、悟饕池上便當等。

陳信瑜說，徵才活動的時間地點為，13日於內湖、北投就服站及南港東明青銀站舉辦，14日於西門、信義就服站舉辦，15日於景美、信義、艋舺就服站及南港東明青銀站舉辦，16日於西門就服站，每場活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。