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放完假秒離婚！行員37天內「結婚4次」申請32天婚假　銀行不准假遭罰

▲▼結婚,新娘,婚紗,婚禮。（圖／pixabay）

▲一名銀行員於37天內不斷結婚、離婚，並申請共32天婚假，銀行認為有濫用權利嫌疑，因此僅給第一次的8天假，使他氣到向北市勞動局檢舉。（示意圖，非當事人／pixabay）

記者袁茵／台北報導

北市一名銀行員結婚後，向公司申請婚假，但假期結束後又馬上辦理離婚，隔天與同一名再結婚，造成「結了又離、離了又結」，申請共32天婚假，但銀行只核准第一次的8天婚假，讓他氣得向北市勞動局檢舉。北市勞動局日前判定銀行違反《勞基法》，裁罰2萬元，不過北市訴願委員會認為，勞動局沒有調查銀行員是否濫權，要求撤銷原處分。

據了解，北市一名銀行員在2020年4月6日結婚，先是向該公司申請了8天婚假，結果8天婚假結束當天，又跑到戶政事務所辦理離婚，並且又於隔天結婚，前前後後總共在37天內結婚4次、離婚3次，申請了32天的婚假，但銀行只核准第一次結婚的8天婚假，讓該名銀行員覺得不服，向北市勞動局檢舉。

北市勞動局認為，根據《勞動請假規則》第2條規定，「勞工結婚者給予婚假八日，工資照給。」該名銀行員應有32天婚假，因此2020年10月對該家銀行依照違反《勞基法》裁罰2萬元，並且公佈銀行名稱。

不過，銀行隨即提起訴願反駁，質疑該名銀行員「結了又離、離了又結」，結婚後婚假一過完就又離婚，進而結婚再申請婚假，根本是濫用婚假，違反請假正當事由，應屬無效。而訴願委員會調查後認為，北市勞動局沒釐清銀行員是否濫權，也沒釐清銀行拒絕給員工婚假的適法性，所以決定撤銷原本的處分，要求北市勞動局重新調查，並於60天內重作處分。

對此，北市勞動局勞動基準科專員黃金剛11日受訪時指出，法律規定，離婚後再婚還是要給予婚假，且沒說不能是同一個人，就法律層面來看，是合法的沒錯。這部分北市勞動局已經有重新做調查了，還有跟戶政事務所確認其婚姻存在，且當事人表示自己本意就是要結婚，行政機關無法確認有無權力濫用，若該銀行認為有權利濫用的疑慮，可能得透過司法途徑。

黃金剛指出，訴願委員會要求在60天內重作處分，目前已經在3月重新處分過了，因為他們重新調查時，有透過戶政事務所與勞工本人意思做調查，這部分仍認為，在法律上請假事由是合法的，認為該銀行仍要給予婚假，因此還是裁罰2萬元。至於未來該銀行會不會再提訴願反駁，因為收到處分書後30天內可提訴願，目前尚未收到該銀行提出的訴願反駁。

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