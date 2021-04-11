▲四六運指部行政大樓拆除工程啟動，林右昌：見證基隆港市蛻變。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣港務公司基隆港務分公司為推動港埠建設，將拆除位於西岸的四六運指部行政大樓，改建高度逾百公尺的多功能商務綜合大樓，拆除工程10日舉行開工典禮，市長林右昌也受邀與多位立委、議員一同參與，期許大樓完工後成為國門新地標。

林右昌指出，四六運指部基地預計將興建一棟高度逾百公尺的多功能商務綜合大樓，成為基隆港在西岸新的國門地標，拆除之後將會先整平作為停車場、以及後續舉辦活動使用，特別是在2021年10月2日到10月11日的基隆城市博覽會，這個地方也會跟會展、展場結合在一起。

▲四六運指部基地預計將興建一棟高度逾百公尺的多功能商務綜合大樓。

林右昌說，大家現在來到基隆，就可以看到中山一、二路周邊，包括西7碼頭倉庫都已經進行現代化的整建，西二、西三倉庫也變成新的郵輪轉運中心，從西二一直到西六、西七，未來都將成為商務及港灣觀光廊帶，整個基隆港正在大幅蛻變。

台灣港務（股）公司基隆港務分公司表示，位於基隆港西六號碼頭後線的四六運指部行政大樓，是在1992年5月落成，作為當時聯勤總部運輸署四六運輸指揮部（簡稱：四六運指部）基地，面積約為1500平方公尺，當時西五及西六碼頭屬軍用碼頭，肩負基隆港與馬祖地區軍事運補任務，惟隨著基隆港區整體發展需求。

▲四六運指部行政大樓拆除，興建多功能商務綜合大樓。

基隆港務分公司說，行政院於2009年12月協調國防部，同意將當時基隆港務局所轄管之西九號碼頭，與軍方所轄管之西五、西六號碼頭進行交換，基隆港務分公司並於西九號碼頭後線興建水運大樓，以取代原四六運指部行政大樓能，該水運大樓並於2015年2月竣工，正式跨出基隆港區軍港遷移之第一步。

基隆港務分公司表示，基隆港四六運指部建物拆除工程於2021年3月23日決標，工期為90天，整體拆除及整地工作預計於2021年8月完成，該空地完工後將配合已完成之都市計畫變更，後續辦理各項招商業務，並結合「基隆港西二、西三倉庫旅客中心修復再利用工程」，將基隆港西岸內港區朝向旅運、文創、觀光商業轉型發展。

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