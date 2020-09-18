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基隆港不臭了！港務公司「砸2千萬」買清潔船　日清800公斤垃圾

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▲港務公司購入清潔船。（圖／港務公司提供）

▲港務公司購入清潔船。（圖／港務公司提供）

記者李宜秦／台北報導

為提高港區水域垃圾清潔能量，台灣港務公司基隆港務分公司投入1911萬元，購入最新型的多功能清潔船「基737」，今年6月已到港，目前進行檢丈、入籍、人員教育訓練等相關程序。待驗收完成後，便可投入基隆港進行港區維護清潔任務，每日可提升垃圾撈儲量500到800公斤，並計劃明年中再購入一艘。

港務公司表示，基隆分公司現有的兩艘清潔船，採人工撈除水面垃圾之方式作業，每天可清除港區水域垃圾量約400公斤。新購置的多功能清潔船擁有自動撈除垃圾功能，每日可提升垃圾撈除量約500到800公斤。

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此外，「基737」擁有污油水自動油水分離回收功能，遇水域油洩漏事件時，可回收油效率為105立方公尺/小時，大幅降低吸油棉使用需求，約可節省90%耗材支出並降低水中生態衝擊。

▲▼貨櫃,進口,出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率,商港,貨輪,進出口貿易,基隆港。（圖／記者李毓康攝）

▲清潔船每日可清理基隆港800公斤垃圾。（圖／記者李毓康攝）

另外其他加值功能還包含支援強力水柱、噴灑化油劑、水中曝氣及攔油索拖帶等，皆有助於清除水域垃圾、優化港池水生環境及處理油污染緊急應變作業，對於港區水域環境維護及提升將有顯著貢獻。

港務公司考量清潔人員作業安全及預防港區汙染等事故發生，多功能清潔船採自動撈除水域漂流垃圾與自動污油水分離回收，除大幅降低人力需求外，也可減少作業人員暴露於危險環境中。

▲▼貨櫃,進口,出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率,商港,貨輪,進出口貿易,基隆港。（圖／記者李毓康攝）

▲基隆港是我國重要商港之一。（圖／記者李毓康攝）

如港區水域發生油品洩漏時，便可立即投入緊急應變支援，進行攔油索圍堵、投放吸附材及灑水(水柱或水霧)將汙染控制及清除等作業，避免汙染源擴散。

此外，為喚起民眾重視港區環境保護，凝聚維護水域清潔的共識，多功能清潔船也特別加裝船用擴音設備，除提醒港區作業船隻迴避，亦可吸引民眾關注港區清潔船作業，共同為推動綠色港口及水域盡一份心力，也為港區環境保護工作注入一股新能量。

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