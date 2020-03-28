陸海空燃油管制7月全面升級！估「船舶、漁船」二氧化硫排放減5229公噸

▲環署表示，加嚴標準實施後，預計基隆等港口城市，酸雨與能見度皆可望獲改善。（圖／港務公司提供）



記者許展溢／台北報導

環保署修正發布「移動汙染源燃料成分管制標準」，將原名「車用汽柴油成分管制標準」新增「船舶燃油」與「航空燃油」管制標準，加嚴現行汽油苯含量標準值及柴油多環芳香烴含量標準值。環署預計今年7月1日起實施，並表示屆時「陸海空」交通工具所使用燃料皆納為管制對象，將再進一步改善空氣品質。

環署指出，油品燃燒後，其硫、氫等成分將產生硫氧化物、碳氫化物等多種汙染物質，造成臭味、酸雨及煙霧等問題，目前世界各國對於移動汙染源燃料成分逐漸加嚴管制。為改善空氣品質，環保署修訂現有管制標準，並擴大管制對象，自源頭強化管制。

請繼續往下閱讀...

環署進一步說明，管制標準所新增「船舶燃油」的部分，是針對「硫」含量管制。對象針對包含漁船的所有船舶，燃油硫含量將由船舶以往使用3.5%高硫油全面限制為「0.5%低硫油」，此舉空品改善需求，也是台灣自願適用國際公約之推行。自108年起，商港法實施「國際航線船舶」進入國際商港區域，需使用硫含量0.5%以下的低硫燃油後，從基隆與高雄小港空氣品質監測站數據可知，108年空氣品質已較107年二氧化硫濃度分別改善29%及45%。

▲環署表示，「移動汙染源燃料成分管制標準」會在7月1日起實施。（圖／記者林敬旻攝）



環署表示，本標準實行後，所有船舶與漁船都將「全面」採用0.5%以下硫含量的燃油，預估可減少二氧化硫排放5,229公噸，環保署更推估，基隆與高雄小港空氣品質監測站，109年空氣品質可望較108年，二氧化硫濃度將分別改善9%及16%。尤其基隆、高雄小港等港口城市，PM2.5降低後，酸雨與能見度皆可望再獲改善。

環署也提，台灣雖非「國際海事組織」會員國，但自動適用「防止船舶污染國際公約（MARPOL）」低硫油規範，此舉不但改善空品，也讓國內港口在國際上繼續維持優質評價。此外，本標準亦新增航空燃油硫含量管制於0.2%。比起過去的0.3%加嚴了1/3，且領先國際。

至於陸運使用的汽柴油，環署強調，其中對環境及民眾身體造成影響之致癌物「苯」及「多環芳香烴」，本次亦納入加嚴管制。汽油中苯管制標準由1%加嚴至0.9%，柴油之多環芳香烴管制標準由11%加嚴至8%，以維護空氣品質，也降低暴露致癌物質的風險。環署表示，「移動汙染源燃料成分管制標準」會在7月1日起實施，中油、台塑等供油場所都將提供合於標準的油品，呼籲交通工具使用符合燃料成分管制標準之油品，拒絕使用來路不明的回收、混合油品。