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屏東女擄殺案　藍委轟「官僚殺人」：跟蹤騷擾防治法還在拖

▲▼屏東,曾女。（圖／翻攝臉書）

▲屏東縣萬丹鄉8日發生一起「假車禍真擄人」命案，藍委李貴敏呼籲跟蹤騷擾防治法盡快通過。（圖／翻攝臉書）

記者楊蕓／台北報導

屏東縣萬丹鄉8日發生一起「假車禍真擄人」命案，在手機通訊行上班的曾姓女子遭愛慕者黃男製造假車禍擄走後殺害，震驚社會。國民黨立委李貴敏11日痛批，朝野立委都支持儘速通過「跟蹤騷擾防治法」，到現在都還沒三讀，直呼這就是典型的「官僚殺人」。

曾女在通訊行上班時認識黃男，黃男展開熱烈追求遭到拒絕，竟然在今年2月、3月跟蹤騷擾曾女，曾女兩度報警指控性騷擾，但因黃男與曾女非親故，警方僅能依法將黃男送辦並口頭告誡，無法聲請保護令。不料，8日晚間22時多，曾女騎車回家遭遇車禍後失蹤，就此下落不明，案發後14小時被尋獲，已成冰冷遺體。

李貴敏11日在臉書發文表示，曾女曾經兩度向警方求救，但警方依現行法令就是難以聲請保護令，導致慘劇發生，然而，朝野立委都支持儘速通過「跟蹤騷擾防治法」，為什麼就是不讓法案通過？從上次台南女大生命案，到曾小姐的慘劇，不都是典型的「官僚殺人」？

李貴敏表示，一而再、再而三的傷亡事件，已令人忍無可忍，民進黨既已全面執政，又扼殺在野及媒體監督，自然不應再推脫卸責。她批評，推諉怠惰，沒有作為，已經是民進黨政府的通病。不光是「跟蹤騷擾防治法」在拖，救命的台鐵邊坡告警系統不也是延宕2年，拖到這次太魯閣號嚴重傷亡發生？

李貴敏呼籲，民進黨掌握國會絕對優勢，作為在野黨，只能拜託民進黨政府別再睡了，別再坐看人命枉死的憾事發生。預防與提前遏止比任何事都重要，讓警方執法有法律依據，知道SOP該怎麼走，才能依法行政保護民眾安全。

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