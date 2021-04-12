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甜姐兒慘死！屏東通訊行暫停營業　誤傳「6年2女店員遇害」

▲41歲恐怖情人黃俊華放火燒死女友。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲41歲恐怖情人黃俊華放火燒死女友。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

屏東縣一名在通訊行上班的29歲曾姓甜姐兒人妻，遭到55歲黃姓愛慕者殺害。而傳出這間通訊行另一名馬姓女店員，6年前也發生不幸，遭到41歲「恐怖情人」黃俊華潑汽油燒死。對此，電信業者澄清，針對有媒體報導此案與6年前馬姓通訊行女店員命案為同一間通訊行，此為不實報導，並非同一家通訊行員工。

黃俊華與馬女交往4年多，因不滿對方提分手又避不見面，2015年11月29日買100元的95無鉛汽油裝桶，前往她的住處等候。他見到女方返家還在機車上，憤而潑灑大面積汽油，並以打火機點燃衛生紙丟去，立即逃之夭夭。

馬女瞬間被烈火吞噬，經送醫不治死亡。警方調查發現，兩人交往期間，馬女不只負擔生活費，還幫黃俊華償還20萬元貸款，最後因個性不合分手。黃卻一直要求復合，讓對方受不了封鎖LINE，引發殺機。

一二審都判黃俊華無期徒刑；最高法院認為，黃坦認本件殺人犯行，並深感懊悔、自責，表達悔意，良心尚未泯滅，僅是感情糾紛一時失去理智殺人，與隨機殺人有異，認定其犯行未達《兩公約》犯罪情節最重大，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身定讞。

▼黃俊華放火燒死女友。（圖／資料照）

▲41歲恐怖情人黃俊華放火燒死女友。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

沒想到事發6年後，外型甜美、新婚一年多的曾女，在通訊行上班時認識一名黃男。黃男追求不成，竟然在今年2月、3月跟蹤騷擾，讓對方報警。警方當時雖已受理，但因兩人非親故，僅能依法將黃男送辦並口頭告誡，無法讓曾女申請保護令。

然而，8日晚間10時許，黃男卻製造假車禍擄走人，並將手機關機，讓警方無法尋獲他；事隔8小時後，他在屏東市民和派出所外徘徊，被警員認出欲上前拘提。他自稱是來投案的，但供詞反覆、對犯案動機交代不清，甚至還不肯說出曾女下落。

警方根據曾女最後的手機定位，在黃男住家附近空屋找到已明顯死亡的曾女。而據了解，曾女身上衣物完整，但雙眼並未閉上，貌似死不瞑目，讓親友相當不捨。法官裁定黃收押禁見。

事發後傳出這兩起案件的女店員都在同一間通訊行上班，如今又傳憾事，業者這兩天暫停營業。對此，電信業者澄清，針對有媒體報導此案與6年前馬姓通訊行女店員命案為同一間通訊行，此為不實報導，並非同一家通訊行員工。

業者也說，第一時間相關主管立即南下，親自對家屬表達慰問，並將盡全力給予家屬撫恤，及提供後續民刑事訴訟法律協助；同時並對門市同仁表達關懷，主動提供關懷及諮商輔導。

▲▼屏東,曾女。（圖／翻攝臉書）

▲▼外型甜美的曾女無辜慘死。（圖／翻攝臉書）

▲▼屏東,曾女。（圖／翻攝臉書）

▼黃嫌收押禁見。（圖／記者吳世龍攝）

▲萬丹命案黃嫌。（圖／記者吳世龍攝）

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