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獨／屏東甜姐兒翻版？恐怖鄰居鐮刀狂襲回家路　他嘆：葉問難防

記者吳奕靖／高雄報導

有家卻歸不得！高雄市一名杜姓男子跟鄰居有糾紛，沒想到就在今年3月的時候，鄰居竟然拿長柄鐮刀對他揮砍，杜姓男子嚇到落荒而逃，讓杜姓男子調閱監視器畫面報案，不過這根本沒有用，因為這名拿著長柄鐮刀的鄰居還是繼續過著日常生活，自己不敢回家，就怕成了「屏東甜姐兒」的翻版。

▲高雄杜姓男子控訴惡鄰拿鐮刀砍他，自己深怕成為「屏東甜姐兒翻版」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄杜姓男子控訴惡鄰拿鐮刀砍他，自己深怕成為「屏東甜姐兒翻版」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「現在的法律是他70多歲，我把他打傷是我有罪！」杜姓男子向《ETtoday新聞雲》投訴時，真的是又氣又無奈，杜男說：「現在法官對於70歲的老人犯罪，都是盡量罰錢，不要關他，監獄盡量不要收70歲以上老人，現在就是老人犯罪率提高3倍，現在台灣兩種人不能抓，一個是瘋子，一個就是70歲以上的老人」。

難怪杜姓男子會這麼氣憤，因為一名鄰居在3月中旬的時候爬上他們家的屋頂破壞監視器，3月25日更是誇張，就在杜姓男子前往理論的時候，持長柄鐮刀來砍殺自己，當場嚇到杜姓男子連滾帶爬逃命，然後隔兩天之後，還拿長柄鐮刀在巷子裡頭走來走去，讓杜姓男子心生畏懼，感覺就是在嗆聲示威。

▲高雄杜姓男子控訴惡鄰拿鐮刀砍他，自己深怕成為「屏東甜姐兒翻版」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄杜姓男子控訴惡鄰拿鐮刀砍他，圖為發生當下畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雖然警方都有依法受理案件，不過這名鄰居拒絕到派出所進行筆錄，杜姓男子轉述員警說法：「他說他不要去，要跟我拼」，現在警方全案依照殺人未遂函送地檢署進行後續偵辦，但是擺在眼前的事實，這名鄰居還是在外頭遊蕩，讓杜姓男子根本就是有家歸不得，就怕他的長柄鐮刀真的殺了自己。

杜姓男子說：「試問今天一個正常的人，除非他是葉問，他也不敢天天回去，因為他有心要埋伏你的話，你不可能每次都防得了，可想而知，每天回家的路，一定會經過他們家，突然衝出一個人拿刀要砍你，有誰敢回去，我相信葉問也不敢啦！因為明槍易躲暗箭難防，他是隨時都會拿刀砍你的」。

▲高雄杜姓男子控訴惡鄰拿鐮刀砍他，自己深怕成為「屏東甜姐兒翻版」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄杜姓男子控訴惡鄰拿鐮刀砍他，手臂受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲報案三聯單是以殺人未遂來移送 。（圖／記者吳奕靖攝）

杜姓男子坦言若是自己真的被砍殺了，當場報案！警方可以把他當成現行犯帶回，可以做完筆錄之後，還是會讓他回去，根本還是解決不了問題。而專業律師單文程表示警方應該可以依照社會秩序維護法地63條第一款規定，有攻擊行為的鄰居可以裁處3日以下的拘留跟罰鍰，我相信這樣的方式應該會對這名鄰居有初步防治的效果」。

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