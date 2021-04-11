問東答西「逃死爛招」頻出！變態男擄殺甜姐兒　鄰居阿婆一句話打臉

▲黃男被檢方殺人罪向法院聲押禁見獲准 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣黃姓男子涉嫌製造假車禍，擄殺通訊行曾姓女店員，被警依殺人罪、妨害自由罪嫌移送法，遭收押禁見；檢警根據他犯案後將死者送醫、投案、偵訊時供稱精神有異需就醫及「問東答西」等狀況研判，他有意以並非刻意衝撞殺人、精神異常等方式脫罪，意圖逃死、免於被判重刑；但黃男鄰居卻打臉稱，「他人很正常啊，只是比較孤僻而已」，不解為何他會犯下殺人重罪。

55歲的黃姓男子因今年2月初到長相甜美的曾女任職的通訊行買手機後，便多次騷擾糾纏，期間警方曾先後依違反《社會秩序維護法》和性騷擾罪嫌函送法辦。

不料8日晚間10時35分，曾女獨自騎機車由屏東市下班返回萬丹住家，途經萬丹鄉大昌路一號橋附近時，黃男駕駛向友人借來的白色自小客車從後高速衝撞，導致曾女人車被撞飛，跌落地面受到重傷，黃男不顧目擊民眾已打電話求助119且阻止下，將曾女強行抱上車疾駛離開。

9日早上6時，黃男向轄區的民和派出所表示要投案，卻卻不說出曾女被藏放地點，期間還故意引導警方人員到縣民公園尋找，返回後呼呼大睡。警方不得已，出動大批警力採地毯式搜索，到中午12時，在黃男棄車地點200公尺的空屋，才找到曾女，聯絡救護車前來救護，但曾女已無生命跡象，「要不是黃男刻意拖延，曾女可能還來得及救」。

警方說，黃男表明要投案，到案後卻不說出曾女被藏匿地點及她的狀況；又刻意拖延警方找到被害人時間；何況在案發後，警方過濾沿線監視器，早已找上車主，車主供說車輛於5日就借給黃男使用，警方早已鎖定他涉案，這一切證據都顯示黃男不符合投案要件。

警方表示，案發地點剛好沒有監視器，研判黃男事先已勘察過沿線監視器狀況，才選擇該路段下手衝撞曾女；事發後不顧目擊者已打119求助，強行將曾女抱上車，雖自稱「來不及」，根本未將曾女送醫急救，反而將她藏匿空屋，導致延誤就醫致死，更凸顯他不是真心想救曾女。

9日晚，黃男在警訊時，刻意「答非所問」，警方問東，他故意答西；期間又自稱有躁鬱症，必須要吃藥，但卻又提不出就醫證明，隨後又說身體不舒服，要去看病，警方只好帶他就診；至深夜11時，還以警方逮捕過程不合法，要求「提審」，警方依規定趕緊聯絡法官，警方將他帶往法院，法官審理後很快裁定「駁回」，檢察官接手訊問後認被告涉及殺人罪嫌重大，所犯為5年以上重罪，且有事實足認湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

警方透露，黃嫌自稱投案、問東答西、還自稱患有躁鬱症，必須要吃藥，雖提不出就醫證明，但似乎在營造精神狀況有問題，意圖脫重罪。

對此，黃男的鄰居阿婆則透露，他平時看起來很正常，會跟大家聊天、也會打招呼，只是個性較為孤僻，在她印象中，黃就是個「正常的人」；對於他犯下殺人重罪，阿婆則說，自己看到報紙才知道，「唉呦喂啊！那欸安捏？很奇怪，怎麼變這樣」，推測黃可能是看到曾女後心情變化很大，才會犯案。而另名鄰居中年男子則說，黃男從小就是如此，「和他當鄰居齁！唉呦！什麼感覺你自己想想，說不完啦！」但對於黃男過去究竟曾經有過什麼脫序行為，鄰居卻又不願具體描述，僅表示如今黃男被逮，「夢靨告一段落了！」

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