殺甜姐兒變態男「編號0708」！入所前喊：不敢獨睡　首日飯菜全吃光

地方中心／屏東報導

屏東縣黃姓男子涉嫌製造假車禍，擄殺通訊行曾姓女店員，被警依殺人罪、妨害自由罪嫌移送法，遭收押禁見。據了解，黃男10日中午進入看守所，入所編號為0708，而他入所後的三餐菜色也隨之曝光，而據所方人員透露，黃男截至目前為止吃好睡好，似乎不太受到影響。

▲屏東變態男看守所內吃好睡好。（圖／地方中心翻攝）

這起案件發生在8日晚間10時許，黃男製造假車禍後，將倒地的曾女擄走，隨後將其手機關機，讓警方無法尋獲他，事隔8小時後，黃男在屏東市民和派出所外徘徊，有警員認出他欲上前拘提時，黃男自稱是來投案的，但供詞反覆、對犯案動機交代不清，甚至還不肯說出曾女下落，等到警方找到曾女時，她已明顯死亡。

▲▼黃男入所首日三餐菜色曝光。（圖／地方中心翻攝）

對此，檢方10日以黃男惡行重大，且有串證、逃亡之虞聲請羈押禁見獲准，中午黃男就被送進看守所，入所編號為0708，他進所前還向所方表示，不敢一個人睡。

看守所秘書陳龍杰表示，黃男入所後有隨身攜帶藥物，所方人員也照三餐給他服藥，而目前他並未獨居監禁，同房的還有另外三名被告與黃男同住，但他並未與其他人互動。

此外，黃男入所後的三餐菜色也隨之曝光，只見他每餐幾乎都有三菜一湯，11日中午的菜色還包括豬肉燴飯，甚至還有甜點炸芋頭捲，可以說是非常豐盛，而據了解，黃男截至目前為止三餐正常，幾乎是吃好睡好，似乎不太受到案情影響。