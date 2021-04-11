擄殺甜姐兒冷血投案畫面曝！變態男控警打人　跳針：醫師一摸傷沒了

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣黃姓男子8日晚涉嫌駕駛借來自小客車衝撞從通訊行下班的曾姓女子致死，在警方訊問時花招百出，起先問東答西、繼之說身體很不舒服就醫、後來要求提審，向法官說偵查隊長葉憲威打了他8下，法官問他「傷在那裡」，他回答:「醫師摸了就消失了」，法官聽了也很無言。這些舉動，對照與他獨自瀟灑走到派出所自稱「投案」畫面曝光，直有天壤之別。

▲黃男穿白色上衣、長褲到派出所投案 （圖／民眾提供）

▲殺人罪嫌移送法辦。

黃姓男子於8日晚上作案，9日早上6時就單獨走路到轄區的民和派出所「自稱」投案；卻不說出曾姓女子被藏放地點，期間一度還意帶外出找人，根本就是幌子。

等警方於9日中午找到曾女時，已沒有生命跡象；傍晚，警方開始偵訊，他也是顧左右言他，問東答西；隨後就說全身不舒服，要趕緊就醫，警方聯絡救護車將他戒護送醫。他要求抽血、照X光等檢查，醫師就診時證明他沒事，由於他未帶健保卡，偵查隊長葉憲威基於案情重大，先支付3000多元醫療費用後將他帶回分局繼續訊問。

9時，黃男突然以警方逮捕過程違法，要求提審；法官開庭，他向法官說「被隊長『打了8下』」，法官反問黃男「傷在那裡？」，他回答：「剛去醫院醫生摸一摸傷就消失」，讓法官聽了他傻眼，最後裁定駁回。警方帶回訊問後依殺人等罪嫌移送法辦，檢方以涉案情節重大等理由向法院聲押禁見獲准。

這些過程，與他8日一早穿著乾淨的白色上衣、黑色西裝褲，宛如沒事般地走到派出所投案畫面曝光相較，直有天壤之別。

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