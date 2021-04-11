被問「黨主席選舉支持誰」　連勝文鬆口：我支持我自己

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

前高雄市長韓國瑜去年遭罷免後鮮少有公開行程，11日參加「陸官專修班校友會」會員大會，並被推舉為名譽會長，被視為角逐國民黨主席起手式，同場出席的還有國民黨主席江啟臣、前主席洪秀柱和智庫副董事長連勝文，連勝文會前受訪時被問到支持誰選主席，簡短回應表示「我支持我自己。」

國民黨預定7月舉行黨主席選舉，目前僅有江啟臣宣布爭取連任，連勝文則在考慮中。而韓國瑜自高雄市長被罷免後，睽違7個月公開出席活動，並與江啟臣、連勝文同台，動向備受矚目。

連勝文會前受訪時被問到是否擔心踩韓國瑜主場，他表示，韓市長是很好的大哥，「我不覺得他會這樣想」，今天出席主要是受桃園朋友邀請，很高興能有這個機會共襄盛舉。

連勝文說，韓市長不管去哪人氣都很高，看到他這樣受歡迎，我們都很高興，至於這場活動被視為參選黨主席選舉起手式，連說「我只是受朋友邀請來，江主席、韓國瑜都能來共襄盛舉，這是很好，幫桃園加油打氣。」

媒體也詢問黨主席選舉支持誰？連勝文僅簡短回應「我支持我自己」，並隨即走入會場。

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