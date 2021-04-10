上香致哀殉職袁淳修　江啟臣：台鐵改革才能安慰死傷國人的哀痛

▲江啟臣10日到袁淳修靈前上香致哀。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）



記者蘇晏男／台北報導

台鐵408車次太魯閣號2日出軌上午9時28分出軌，33歲司機員袁淳修不幸殉職。國民黨主席江啟臣10日到靈前上香致哀，並在事後於臉書強調，台鐵改革才能真正安慰死傷國人的哀痛。

「淳修，回家了！」江啟臣臉書寫道，年輕生命的殞落，是沉痛的悲傷，更是無奈的惋惜，袁淳修是台中豐原在地囝仔，家族世居豐原、新社，更層歷經九二一地震災害，上天對他們的處遇並不寬厚，而袁媽媽38歲時才生下淳修，對於得來不易的么子冀望，不言可諭。

江啟臣表示，淳修新婚不久，未留子嗣就遭遇憾事的哀痛，對於淳修的家人來說，過度巨大。「我們無法感同身受，但是我們能努力做到起碼的陪伴以及微薄的支持。」

話鋒一轉，江啟臣說，更要透過在野的監督，真正去了解肇事的原因，從不論是政治、司法或是行政層面，都應該要有分層的負責。「我們同樣不能遺忘系統性的改革」，要提醒總統蔡英文，人民已經厭倦反覆呼喊的改革口號，更要看到的是捲起袖子，實際執行的改革作為。

江啟臣認為，事發後不但要抽絲剝繭，找出台鐵管理中細節中的魔鬼，角落縫隙中的藏污納垢；更要大刀闊斧，進行制度以及結構上的改造，也只有這樣，才能真正安慰死傷國人的哀痛。

對於此文，國民黨立委洪孟楷則留言表示，謝謝用生命捍衛乘客安全的真正英雄，直到最後一刻盡忠職守，向您致上最高的敬意！