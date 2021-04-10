赴袁淳修靈堂捻香送慰問金　江啟臣：盡快讓殉職司機員入忠烈祠

記者白珈陽／台中報導

台鐵太魯閣號408車次發生嚴重出軌意外，國民黨主席江啟臣10日下午2時許前往殉職司機員袁淳修的靈堂捻香，江啟臣表示，今日上午他已將慰問金直接交給袁淳修的母親，並未透過衛服部，他也說，凡是有收受捐款的單位，都務必清楚交代所有捐款流向。此外，在事故中殉職的駕駛員袁淳修、助理駕駛江沛峰，委員會將會盡速責成2人入祀忠烈祠。

▲國民黨主席10日下午前往袁淳修靈堂捻香。（圖／記者白珈陽攝）

江啟臣10日下午2時30分許，由助理陪同前往位於台中崇德殯儀館旁的袁淳修靈堂捻香，慰問罹難家屬。

事故發生後，衛服部設立賑災專戶，引發外界爭議。江啟臣表示，捐款有很多種方式，要使用哪種方法都尊重大家，捐款端看民眾心意，捐到何處都是自己的決定，但無論是政府機關或是民間團體，只要有收受捐款的單位，都務必清楚交代所有捐款流向，要公開透明，不希望民眾的愛心被濫用或扭曲。

至於袁淳修及江沛峰是否能入祀忠烈祠？江啟臣說，日前在交通委員會與眾多委員共同提案，在文字上留下紀錄，不是只有嘴巴講，在委員會上也都一致通過，將會加速進行。

國民黨立委洪孟楷7日質詢時表示，駕駛員到生命最後一刻仍盡忠職守緊急拉煞車，相信這次若沒有司機員在第一時間做出反應，傷亡恐更加嚴重，因此建議運安會主委提報，讓司機員、助理司機員依照我國法令相關規定進入忠烈祠，讓國人知道他們的英勇事蹟跟行為。

對此，運安會主委楊宏智也說，大部分台鐵員工都非常盡忠職守，以這次事故來講，台鐵駕駛、助理駕駛都非常盡責，「我個人非常敬佩，一定會樂意做這樣的事。」

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