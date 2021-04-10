　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抓包！行政院會「從未討論台鐵安全」　蘇貞昌挨轟：還想置身事外？

▲▼歷史哥澄清唬粉專整理扁馬蔡任內，台鐵意外傷亡人數。（圖／翻攝歷史哥澄清唬粉專）

▲歷史哥澄清唬粉專整理扁馬蔡任內，台鐵意外傷亡人數。（圖／翻攝歷史哥澄清唬粉專）

記者徐政璿／台北報導

台鐵太魯閣號事故釀50死，外界高度關注蔡英文政府的改革決心。不過，國民黨9日揭露，行政院長蘇貞昌上任後，共召開過110次行政院院會，關於台鐵安全的相關議題，從來沒有列入院會報告事項或討論事項，「完全證明蘇貞昌根本不在乎台鐵的行車安全」、「蘇貞昌還想置身事外？」

國民黨9日晚間在臉書表示，總統蔡英文要求人民不能質疑政府改革台鐵的決心，但問題是蔡政府真的有把台鐵改革放在心上嗎？從2019年提出台鐵體檢報告以後，行政院又做了什麼努力？答案是什麼都沒做！

國民黨指出，蘇貞昌上任後，共召開過110次行政院院會，「但我們認真查看每一份院會會議記錄，卻發現台鐵安全的相關議題，從來沒有列入院會報告事項或討論事項，完全證明蘇貞昌院長根本不在乎台鐵的行車安全」。

此外，國民黨表示，從交通部公文可以發現，原本台鐵局盤點的跨部會權責的改善事項，就是要等行政院成立推動小組後，再協調相關部會一起來進行，結果蘇貞昌任內，遲遲沒有設立台鐵改革推動小組，行政院推給交通部，交通部又把責任推回給行政院，蘇貞昌身為行政院長，也沒有積極督促和推動，消極怠惰就是導致台鐵意外再次發生的原因之一。

最後，國民黨表示，太魯閣號事故，是屬於工安意外，如果當初蘇貞昌重視台鐵體檢報告，確實做好「邊坡智慧化監測系統」、加強工程安全維護，或許這次憾事就能避免發生，現在還在置身事外的蘇貞昌院長，應該清楚自己根本沒有卸責的空間，應該立即請辭下台，展現負責任的態度。

▼國民黨揭露，蘇貞昌上任從未在行政院會討論台鐵安全。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲▼國民黨要求蘇貞昌下台。（圖／翻攝國民黨臉書）

ET快訊
女友流出「墨綠色」濃汁！他聞臭酸味傻眼　網：你清水健？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

抓包！行政院會「從未討論台鐵安全」　蘇貞昌挨轟：還想置身事外？

菲利普親王逝世　外交部立即向英國女王表達慰問

立院通過決議聲援緬甸民主　外交部：全力解決台商所遇的困難

趙少康：韓國瑜若選黨主席　道義上會支持他

「為何要國民黨改？」　黃暐瀚：民進黨曾說席次過半就改國徽

台鐵釀禍監造商包北市9億標案！赫見廣慈、音圖　柯文哲斥：太過分

快訊／三鶯線施工廠商操作不當...整台吊車翻覆　捷運局開罰45萬

蔡英文參拜大甲媽祖　祈求「雨水媽」保佑台灣風調雨順

共機連續擾台7天　殲16、殲10進入我西南空域

台鐵組織改革　政院定調「企業化」研擬最適合營運模式

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

沒在讓？貨車疑未減速匯入車道　騎士與死神擦肩...差1秒險被撞

抓包！行政院會「從未討論台鐵安全」　蘇貞昌挨轟：還想置身事外？

菲利普親王逝世　外交部立即向英國女王表達慰問

立院通過決議聲援緬甸民主　外交部：全力解決台商所遇的困難

趙少康：韓國瑜若選黨主席　道義上會支持他

「為何要國民黨改？」　黃暐瀚：民進黨曾說席次過半就改國徽

台鐵釀禍監造商包北市9億標案！赫見廣慈、音圖　柯文哲斥：太過分

快訊／三鶯線施工廠商操作不當...整台吊車翻覆　捷運局開罰45萬

蔡英文參拜大甲媽祖　祈求「雨水媽」保佑台灣風調雨順

共機連續擾台7天　殲16、殲10進入我西南空域

台鐵組織改革　政院定調「企業化」研擬最適合營運模式

小杰《全明星》大動作抱女隊友…遭網酸吃豆腐！　曹佑寧長文力挺

饒舌歌手DMX心臟病發逝世！　享年50歲

喬爸又來了！轟費德勒不是好人　指控「他攻擊過我兒子」

《Heart Signal》李嘉欣被爆霸凌…告第2次又輸！　律師：法官認為是事實

高中沒畢業就入行…34歲女星回母校重念！　曬「無眉毛」學生照

統一推泰迪拚對兄弟首勝　兄弟德保拉拚龍頭

新北落實行動治理前進新莊、樹林　侯友宜傾聽基層各方意見

取代紐約！　富比世：北京成全球億萬富翁最多城市

六款夢幻「婚禮小物」　乾燥手綁花、餅乾小熊賓客一致認可最想收藏

抗癌過程一度想死！　日泳將池江璃花子自稱「倖存者」絕不認輸

一夜情都戴套「菜花朵朵開」　高帥男大生慌了！醫師勸八分滿就好

政治熱門新聞

台鐵釀禍監造商包北市10億標案！柯文哲斥：太過分

抓包！行政院會「從未討論台鐵安全」

17年前撂話改國徽　黃暐瀚：民進黨都過半都四年多了…

主張永存第8車廂　葉毓蘭：家屬贊成

快訊／三讀！「房地合一2.0」7月上路

扁馬蔡任內台鐵傷亡人數曝　網驚：一比較真的嚇死人！

第8車廂放在228公園　李正皓：葉毓蘭至今最正確建議

影／狂女喊「槍決蔡英文」竟是國中師！　曾拍奇特教學片冒名台師大

菲利普親王逝世　外交部立即向英國女王表達慰問

獨／馬政府也曾提「台鐵改革」　砸近千萬做2份報告

快訊／三鶯線施工廠商操作不當吊車翻覆　捷運局開罰45萬

蘇貞昌不讓林佳龍辭職？李彥秀驚覺一件事

趙少康：韓國瑜若選黨主席　道義上會支持他

呱吉怒揭無良粉專以「罹難者名義」騙捐款　家屬說話了...

更多熱門

相關新聞

永和公寓大火！這間店提供關鍵協助　消防員：心好暖

永和公寓大火！這間店提供關鍵協助　消防員：心好暖

太魯閣列車意外造成50條生命殞落，帶給台灣無限悲痛，但社會依舊存在正能量！新北市永和區得和路一處公寓5樓9日下午4點燃起大火，消防員到場規劃打火路徑時，一間炸雞店主動開放營業場域，讓消防員可快速拉水帶通過，成功滅火，事後還送點心到分隊！讓消防員直呼「心好暖」！

雙鐵四大夯卡出爐！　刷卡最高回饋10%

雙鐵四大夯卡出爐！　刷卡最高回饋10%

法院假扣押李義祥、東新近4.5億財產　已執行完畢

法院假扣押李義祥、東新近4.5億財產　已執行完畢

台鐵組織改革　政院定調「企業化」

台鐵組織改革　政院定調「企業化」

蘇貞昌不重視台鐵？政院：體檢報告早已發交部會執行

蘇貞昌不重視台鐵？政院：體檢報告早已發交部會執行

關鍵字：

台鐵太魯閣蘇貞昌行政院國民黨

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

菲利普親王逝世前氣到邊吐血邊罵

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

她生下6.5公斤巨嬰　千萬人驚呆

治婦科病　「大師」狂頂女病患下體2分鐘

離婚後首過生日　梁文音直播唱一半「哭到唱不下去」

林進曬「勾肩接吻照」放閃！　甜蜜告白

加拿大捕獲野生李敏鎬！

路徑曝光！氣象局預報圖驚見「巨型颱風」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

女友流出「墨綠色」濃汁！他聞臭酸味傻眼

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

更多

最夯影音

更多
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面