抓包！行政院會「從未討論台鐵安全」　蘇貞昌挨轟：還想置身事外？

▲歷史哥澄清唬粉專整理扁馬蔡任內，台鐵意外傷亡人數。（圖／翻攝歷史哥澄清唬粉專）

記者徐政璿／台北報導

台鐵太魯閣號事故釀50死，外界高度關注蔡英文政府的改革決心。不過，國民黨9日揭露，行政院長蘇貞昌上任後，共召開過110次行政院院會，關於台鐵安全的相關議題，從來沒有列入院會報告事項或討論事項，「完全證明蘇貞昌根本不在乎台鐵的行車安全」、「蘇貞昌還想置身事外？」

國民黨9日晚間在臉書表示，總統蔡英文要求人民不能質疑政府改革台鐵的決心，但問題是蔡政府真的有把台鐵改革放在心上嗎？從2019年提出台鐵體檢報告以後，行政院又做了什麼努力？答案是什麼都沒做！

國民黨指出，蘇貞昌上任後，共召開過110次行政院院會，「但我們認真查看每一份院會會議記錄，卻發現台鐵安全的相關議題，從來沒有列入院會報告事項或討論事項，完全證明蘇貞昌院長根本不在乎台鐵的行車安全」。

此外，國民黨表示，從交通部公文可以發現，原本台鐵局盤點的跨部會權責的改善事項，就是要等行政院成立推動小組後，再協調相關部會一起來進行，結果蘇貞昌任內，遲遲沒有設立台鐵改革推動小組，行政院推給交通部，交通部又把責任推回給行政院，蘇貞昌身為行政院長，也沒有積極督促和推動，消極怠惰就是導致台鐵意外再次發生的原因之一。

最後，國民黨表示，太魯閣號事故，是屬於工安意外，如果當初蘇貞昌重視台鐵體檢報告，確實做好「邊坡智慧化監測系統」、加強工程安全維護，或許這次憾事就能避免發生，現在還在置身事外的蘇貞昌院長，應該清楚自己根本沒有卸責的空間，應該立即請辭下台，展現負責任的態度。

▼國民黨揭露，蘇貞昌上任從未在行政院會討論台鐵安全。（圖／翻攝國民黨臉書）

