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彰化海域發現病死豬！海巡消毒焚毀　送檢結果曝

▲海巡在彰化海域發現一隻病死豬。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

▲海巡在彰化海域發現一隻病死豬。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

海巡署4日才在新北市萬里區龜吼平台岸際發現1隻檢出非洲豬瘟陽性死亡豬隻，9日清晨中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所人員，實施灘岸搜索時，在洋仔厝大排出水口北側岸際發現一隻身體蜷曲的豬屍，旋即聯繫彰化縣動物檢疫所派員前往處置，並於採樣後現場實施焚毀及消毒，檢驗結果昨天曝光。

第三岸巡隊指出，本案發生於9日清晨06時15分許，塭仔安檢所崑崙台執勤人員實施灘岸搜索時，發現彰化洋仔厝大排出水口北側岸際有1隻死亡豬屍，旋即通報彰化縣動物檢疫所至現場處置。

▲海巡在彰化海域發現一隻病死豬。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

相關人員抵達現場後立即依防檢疫標準作業程序，穿著防護衣並拉起封鎖線管制人員進出，經測量豬屍長60公分、寬64公分（該豬屍身體蜷曲，故長小於寬），彰化動物檢疫所表示，為避免因移動豬屍導致病毒傳播，現場採樣後立即焚毀與消毒；本隊於10日接獲彰化動物檢疫所通知非洲豬瘟檢驗結果為陰性。

▲海巡在彰化海域發現一隻病死豬。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

第三岸巡隊表示，為將豬瘟疫情杜絕於境外，以保護我國畜牧業經濟命脈，本隊將持續加強巡邏密度與強度，對於非洲豬瘟疫情的掌控，將秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高的標準執行勤務」等四項最高原則，做好防杜疫情入侵的第一線工作。

▲海巡在彰化海域發現一隻病死豬。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

並呼籲民眾，如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請即刻撥打海巡免付費118服務專線；另為推動廉政效能，執行反貪、防貪、肅貪工作，若民眾發現貪瀆情事，請撥打廉政署廉政檢舉專線0800-286-586或海巡署廉政專線02-22399241檢舉。

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