斷根男現況曝！暗夜咔擦只因一張神秘照　慘剩1.5cm...醫師說話了　

▲越籍馮女懷疑男友出軌，竟拿利剪剪掉對方命根。（合成示意圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖鎮40歲越南裔馮女懷疑同居的52歲黃姓男友不忠，竟趁對方昏睡時，持裁縫用大剪刀剪斷男方下體，再將生殖器丟進馬桶沖掉。經搶救，黃男生殖器僅剩1.5公分，檢警追查下，來自於一張手機神秘照片，馮女甚至還錄音質疑男友不忠，下藥迷昏一刀剪下，手段凶狠，如今黃男心理創傷很重，讓家人不捨又擔心。

▲越籍馮女懷疑男友出軌，竟拿利剪剪掉對方命根。（圖／民眾提供）

事發在3月30日深夜，黃男只吃了一碗花雕雞麵，被剪下生殖器後下體爆血，完全沒意識下送醫急救，痛醒才驚覺生殖器整個不見了；家屬當時指控，他在吃前就覺得口感味道怪怪的，還問馮女有加入什麼料？結果醒來竟是如此，肯定是被下藥，痛斥手段真的太恐怖。

▲越籍馮女懷疑男友出軌，竟拿利剪剪掉對方命根。（圖／民眾提供）

據了解，馮女因一張神秘照片起疑男友變心，後來就偷錄下黃男的對話，醋勁大發暴怒在花雕雞麵內下藥剪下生殖器丟入馬桶沖掉，自行走到警局自首，她一直說「相當後悔」，但事實已經造成，被依重傷害罪送辦；檢方複訊後，限制馮女出海、出境，並責付在台親屬侯傳，但因黃男沒有提出保護令申請，因此，也未限制她的行動。

家屬指稱，黃男很愛馮女，但馮女卻是整天心神不寧，長期服用安眠藥助眠有精神錯亂問題，而黃男則是長期待在家中，何來感情不忠，如今卻被馮女直接「去勢」，手段非常兇殘。

▲越籍馮女懷疑男友出軌，竟拿利剪剪掉對方命根。（圖／民眾提供）

彰化基督教醫院副院長周志中指出，黃男生殖器被剪下80%，經搶救後無生命危險，剛開始要透過導尿管排尿，後續有問他可以重做陰莖重建手術、心理諮商等等，對這些詢問，黃男都悶不回答，這讓院方非常擔心，後續的心理重建恐怕還有很長的時間才能走出陰霾，希望家人能多陪伴並找心理醫師諮詢。

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