3度爬進高中女生宿！拿內褲手淫還自拍　彰化噁男判拘90天

▲彰化一名李姓男子去年３月陸續翻越彰化某高中圍牆，進入到女學生宿舍偷拍女學生的貼身衣物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／彰化報導

彰化一名張姓男子，去年3月開始3度翻過彰化某高中的圍牆，進入女生宿舍內，拍攝女學生的衣物、拿女學生的內褲自慰，更進一步欲偷窺女學生洗澡未果，行蹤因而敗露，被女學生發現後通報教官報警處理，檢方依妨害自由起訴。彰化地方法院審理後，認定張男犯法屬實，依無故他侵入他人建築物等3罪，各處拘役30日，應執行拘役70日，得易科罰金。

張姓男子分別在去年3月、4月和11月的凌晨，先騎乘機車至彰化某高中，停車後再翻過圍牆進入校園，從女生宿舍沒有上鎖的窗戶爬進女宿裡。

判決指出，張男第一次進到女宿後，到曬衣場以手機拍下女學生的貼身衣物；第二次除了繼續拍下女學生的貼身衣物外，更錄下自己拿著女學生的內褲自慰射精的畫面，事後還將內褲放回原位。

第三次，他變本加厲欲偷窺女學生洗澡，先是躲在1樓的浴廁間裡，因為遲遲沒有人進來洗澡而沒有得逞。隨後他換躲進2樓的浴廁間裡偷窺，但因為前來的女學生只是如廁讓他作罷，在離開的途中卻被另一名也要上廁所的女學生看見，這才快步離開。

女學生事後也趕緊通報教官，教官知悉後立即報警，警方調閱監視器後將張男逮捕歸案，並在他的手機裡發現儲存女學生貼身衣物，還有對著貼身衣物自慰射精的畫面。

彰化地方法院審理後認為，張男的行為已破壞校園學生居住安寧與社會治安，至今皆未對被害人提出補償，但念在其坦承犯行且無前科，依無故侵入他人建築物等3罪，各處張男拘役30日，應執行拘役70日，得易科罰金，以1000元折算一日。

逆齡神霜超有感



【更多新聞】



帶到防空洞、空屋壞壞...7年猥褻4童9次 噁男獲緩刑5年



「明陽F4」賣A書、香菸3年撈68萬 供貨的矯正署管理員下場曝



2月改名3月靈驗！「衰神祝福寶貝...」25字男偷拍女私密處被判刑