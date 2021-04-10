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大甲媽來了！彰化「民生地下道」備戰　縣警局長：1周沒睡好

▲彰化民生地下道備戰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化民生地下道備戰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖鑾駕下午2時30分許，由台1線大肚橋進入彰化縣境，縣長王惠美、市長林世賢、前議長白鴻森前往大肚橋頭以鮮花接駕，隨行信眾雖有上萬人，但仍比起往年少了有3成以上，行進過程中有稍微推擠但還算平和，警方今年準備了600面車輛改道牌代替警力人牆，擺在民生地下道與長興街口整備戰力中。

▲縣長王惠美扶轎。（圖／彰化縣政府提供）

▲▲縣長王惠美扶轎。（圖／彰化縣政府提供）

今天上午省道台一線中山路旁已經有不少熱情信眾設點心站迎接遶境香客，為避免有破壞遶境秩序情事發生，彰化縣警局喊出「暴力零容忍」，並將在衝突熱區彰化市民生地下道周邊部署超過3百名警力其中包含便衣肅竊防盜小組加強巡邏。

▲中山路旁有信眾發放點心。（圖／記者唐詠絮攝）

▲中山路旁有虔誠信眾發放點心。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣警局長許錫榮是彰化芳苑人，首度調派回到彰化，今年接下大甲媽祖遶境的重責大任，他說，「已經有將近1周沒有好好睡覺」，也希望隨行的信眾到彰化一切平安，搶轎事件不再重演。

▲彰化民生地下道備戰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲新增600面禁止停車招牌代替人牆警力。

另外，今年彰警新增6處蒐證熱點及檢視商家監視器拍攝角度，一發現有不法份子藉機鬧事，絕對會當場逮捕及管束，並依相關法令嚴懲究辦、另外在三民路及重要路段派遣警力盤查可疑並建檔，期前預防聚眾滋事案件、員警以手持「接轎點」標示牌以明確告知參與接轎人員遵守秩序。

▲中山路旁有信眾發放點心。（圖／記者唐詠絮攝）

▲中山路旁有虔誠信眾設點心站。（圖／記者唐詠絮攝）

為維護大甲媽祖遶境進香活動期間交通秩序，彰化警察分局規劃交通疏導彈性管制外，並多方宣導秉持「不躦轎、不搶轎、不燃放鞭炮」3大原則，希能讓遶境活動在彰化縣能做到「遶境祈福、和平圓滿」。

▲彰化民生地下道備戰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰警整備會議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▼迎大甲媽鑾轎萬人隨行。（圖／記者唐詠絮攝）

▲迎大甲媽鑾轎萬人隨行。（圖／記者唐詠絮攝）

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