馬英九為這3件事　參加大甲媽遶境祈求天下無災

▲馬英九參加大甲媽遶境。（圖／翻攝自Facebook／馬英九，下同）

記者黃巈禾／台北報導

今年大甲媽遶境9日晚間11時正式起駕，前總統馬英九和台中市長盧秀燕扶轎。馬英九11日上午在臉書透露，為了3件事祈求天下無災，包括：新冠肺炎世紀之疫未歇、台灣遭逢56年來最嚴峻水荒，台鐵史上最嚴重意外，全民哀慟。

馬英九表示，媽祖是台灣民間重要信仰，並有「媽祖婆雨」的傳說，前晚再次參加大甲媽祖遶境起駕，為鑾轎扶轎，向天上聖母虔誠祈求天下無災，國泰民安，盼沛雨甘霖，早日解除旱象。