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陪大甲媽遶境彰雲嘉！將角逐黨主席？　朱立倫說出願望

▲前國民黨主席朱立倫到彰化溪州陪大甲媽遶境。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲前國民黨主席朱立倫到彰化溪州陪大甲媽遶境。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境11日中午將從溪州跨越濁水溪到西螺境內，前中國國民黨主席朱立倫也特定南下到彰化溪州后天宮扶轎，他接受聯訪時表示，此行是要來「還願」，未來這3天將一路陪同媽祖走到雲林、嘉義，至於未來角逐國民黨主席，他也說出心中的想法。

前高雄市長韓國瑜及國民黨主席江啟臣、前主席洪秀柱和智庫副董事長連勝文出席「陸官專修班校友會」，獨缺國民黨要角之一的朱立倫，他卻來到彰化陪同大甲媽祖遶境，不免讓人聯想到政治的角力戰。

▲前國民黨主席朱立倫到彰化溪州陪大甲媽遶境。（圖／記者唐詠絮翻攝）

朱立倫指出，他也有收到邀請，但因為要陪大甲媽遶境無法去參加，也祝福好朋友成立的校友會圓滿成功，至於個人對媽祖最大的願望與期待，就是希望全民平安，希望彰化能度過旱災平安。

至於「打親美牌」一說，朱立倫指出，中華民國一向是堅持民主自由，所以親美或是親所有民主自由國家陣營是我們一定要做的，所以不是我在打親美牌，不單歐美、不單歐盟不單英國都一樣，是全民的共識，當然也是支持兩岸和平，是國民黨最大的主張。

▲前國民黨主席朱立倫到彰化溪州陪大甲媽遶境。（圖／記者唐詠絮翻攝）

面對外界5位國民黨參選人，聲量比較低的看法，他則表示，國民黨只有一位主席候選人就是江啟臣，其他的都是大家的猜測。是否要參選主席，朱立倫強調，其實政治的事情，其實不一定要在哪個位置，而是真正的把事情做好，就像民進黨今天執政，我也希望民進黨能對台灣努力好好來做，不然尸位素餐不願負責最對不起民眾，從這個角度來看，我們大家努力來把工作做好，期待全民平安。

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