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馬政府當年爆外交事件　台灣官員被禁止進美國務院、禁出現國旗

▲▼國旗升回雙橡園。 （圖／駐美國台北經濟文化代表處）

▲國旗如今升回雙橡園。 （資料照／駐美國台北經濟文化代表處）

記者陶本和／台北報導

美國國務院近日公布最新對台交往準則，官員可前往對方官署拜會與洽公，而美方官員也可以參與雙橡園的相關活動。不過，回顧過去無法進入國務院的原因，要追溯到馬英九執政時，駐美代表沈呂巡在雙橡園舉行元旦升旗，導致美方在中國大陸要求下，發布「對台交往準則」行政備忘錄。

美國務院華府時間9日宣布放寬美對台交往準則，鼓勵美國政府和台灣交流，反映美台深化的非官方關係；未來，美台官員能赴對方官署洽公與拜會。涉外人士分析，現任國務卿布林肯（Antony Blinken）、前任國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）作風或許不同，但目標一致，就是改善過往對台美交流的各種限制，促進台美更多互動與合作。

事實上，過去我方人員無法進入國務院，是有關鍵原因的，這要追溯到2015年馬英九執政時代，時任駐美代表沈呂巡在雙橡園舉行元旦升旗活動，這是台美斷交之後，首次中華民國國旗在美國本土戶外出現，這本來被執政當局認為是一項重大突破。

不過，在時任駐美代表處通知美方有要舉行升旗活動，甚至通知媒體採訪時，美方並未答應此事，但馬英九政府仍執意進行，事後引發美方不滿的外交事件。當時，美國歐巴馬政府則在中國大陸要求下，發布「對台交往準則」行政備忘錄。

從那時候開始，美方就禁止台灣駐美代表處的人員進入美國國務院大樓，禁止我方在雙橡園升旗，更不得讓中華民國國旗出現。簡言之，一場本來以為是台美突破的行動，最後變成阻擋台美關係進展的外交事件。

一直到總統蔡英文執政後，美方才逐漸鬆綁相關的限制，2020年時，美國國務院東亞暨太平洋事務局在推特發文，歡送前駐美代表高碩泰，照片是與時任國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）的合照，彰顯台美的這項禁令已經鬆綁。

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