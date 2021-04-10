美國放寬對台交往準則　羅致政：台灣不該因此感到滿足

▲美國總統拜登。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

美國國務院9日公布最新對台交往準則，放寬美台往來，以鼓勵美台接觸，反映雙邊深化的非官方關係。對此，民進黨國際事務部主任、立委羅致政表示，台灣不應該因此感到滿足，要更努力朝雙邊關係正常化發展。

美國國務院美東時間9日以發言人普萊斯（Ned Price）名義發出新聞稿，說明最新的對台交往準則，允許美國官員能夠常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處與台灣官員會晤。此外，美國官員也能出席雙橡園舉辦的活動，但不得參加雙十國慶等台灣重要節慶活動。

羅致政表示，美國拜登政府宣布新的對台「交往準則」，規範美國政府機構及人員跟台灣互動時「能做跟不能做的事」，雖然總體方向是朝鬆綁及放寬，值得台灣歡迎與肯定，但畢竟還是有不少的限制存在，所以台灣不應該因此感到滿足，而是要更努力朝雙邊關係正常化發展。

羅致政指出，自1979年兩國斷交以來，美台間的實質互動就建立在特殊安排之下，所謂的AIT或TECRO就是不能互設大使館下的產物，而美方為了彰顯雙方交往是「非官方」，也設下各種自我限制的規定與作法，有些是成文、有些則是不成文。

羅致政分析，由於美方這些「能做或不能做」的事項從來沒有正式對外公布過，到底是鼓勵交往的正面表列比較多，還是禁止互動層級、形式的負面表列更全面，這都有待未來實際互動之後才能進一步掌握。

羅致政認為，無論如何，美方願意解除更多的交往限制，絕對是一個值得歡迎的舉動，但推動更高層級、更為寬廣、更加深度、更無限制的美台交往，也絕對是台灣應該持續努力的目標。

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