雙腿切地瓜！28天115萬步「鵝鑾鼻→富貴角」　她大推：這條路很美

▲原PO在3月份挑戰縱走台灣。（示意圖／記者謝承恩攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這條路真的很美，真心推薦給愛徒步的伙伴！」一位許姓女網友日前在《花東泥土路 台灣Camino》貼文，說她跟同伴在3月「切西瓜」，徒步縱走台灣，為期28天，行走總步數1153057，總里程711.5k，走過了神阿古道、投89力行產業道路、福巴越嶺古道等路線。貼文一出讓網友都讚爆，「太強了！歡呼！」

「從台灣最南端到最北端徒步切西瓜。」許小姐在社團中表示，當初會規劃這條切西瓜徒步路線，是參考自己過往的徒步經驗，及他人的徒步資料，事前先在電腦裡前設計好怎麼走，「經過身體力行後，確定是可行的。」走完之後便趕緊整理相關資料，給想徒步的同好參考。

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她透露，這趟旅程用了28天，總花費約3萬元，「住宿費：18150（26天，2晚免費），平均 700／天」、「餐費：12000元／28天，平均430元／天」、「其他：達娜伊谷門票100元，阿里山遊樂園門票200元」。至於用餐和補給的部分，有預定住宿時，他們會提前詢問早晚餐，「如沿途無補給點，會提出在早餐時多準備飯菜，以每人2顆水煮蛋+自製飯糰，為一天行動糧。」

▲原PO徒步縱走台灣路線。（圖／許小姐授權使用）

許小姐接著曝光，想要走這段路，要克服2段小魔王及2段大魔王路線。首先是小魔王A「達娜伊谷到里佳」，再來小魔王B「神阿古道（阿里山到神木村 約6k 高度落差800m）」。接下來是2段大魔王路線，A是「投89力行產業道路（霧社到福壽山 全長53k）」，B是「福巴越嶺古道（巴陵到福山 全長17k 高度落差1200m）」。

文中她也給想要切西瓜的同好3點建議「1.因背負時間長 攜帶物品請務必減量、再減量」、「2.因部分路線補給不易，請評估天候再出發，尤其天氣熱，水量需求高」、「3.高山很美，大多路段車少，有些路線有公車可搭，也可考慮部分搭車。」最後許小姐直呼「感謝同行伙伴一起努力完成」，大讚這條路線的風景真的很美，「真心推薦給愛徒步的伙伴。」

貼文一出，不少網友紛紛按讚，「太佩服你了」、「這不是切西瓜，是切地瓜了」、「感謝分享，找時間也要解鎖」、「好厲害，等於是地圖畫直線了。」許小姐也在留言處補充，自己走的大多是公路段，「只有福巴越嶺古道需事先申請，山徑路線是路徑清楚好走的路」，另外花費3萬是個人的費用，如果獨行或人數較少，住宿費用會更高。

▼許小姐曝光每日住宿資訊及費用。（圖／許小姐授權使用）