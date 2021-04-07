▲消防設備士公會理事長捐10台電腦，助基隆消防檢修效率大升級。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防設備士公會理事長李振輝力挺消防人員，於3月初自掏腰包以公會名義捐贈桌上型電腦10組予基隆市政府消防局，捐贈儀式於7日上午9時消防局大樓舉行，由基隆消防局長陳龍輝親自代表受贈。

基隆消防局表示，基隆市消防設備士公會於2014年7月4日成立，李振輝理事長為第3屆理事長，除以其本身專業守護基隆市民居住的安全，在得知消防局分隊因電腦老舊，立刻自掏腰包捐助10組桌上型電腦，提升受理消防安全設備網路檢修申報作業效率，並讓分隊在處理其他行政作業能更快速。

▲基隆市政府致贈感謝狀及消防寶寶乙組。

基隆市長林右昌有感於捐贈者的善行義舉，以及為市民的關懷及熱忱，代表市府致贈感謝狀及具象徵意義的消防寶寶乙組，由基隆市消防局長陳龍輝代為致贈。

基隆消防局長陳龍輝表示，民眾捐贈桌上型電腦10組代表對於基隆市消防局同仁工作的肯定，今後基隆市消防局所有同仁更要本著「感恩的心」，持續努力做好各種服務工作以回饋市民，建構安全快樂基隆市。

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