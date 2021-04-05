杜拜高樓陽台驚現「一排香艷裸女」！　影片吸睛警方也關注下場慘





▲妙齡女子在大樓陽台拍祼照被發現。（圖／翻攝自推特「@Yama_Rajano」）

記者張靖榕／綜合外電報導

杜拜3日流出一段影片，至少12名妙齡女子在摩天高樓其中一層的陽台上，全身赤裸地趴在玻璃圍牆上面對城市風景，任由後面一名男子拿手機拍照，絲毫不在意是否有人會看見，還開心地撅臀、彎腰和勾腿。不過影片很快就引起警方注意，並將裸體的女子們逮捕，因其違反阿拉伯聯合大公國的公共禮儀法律。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，影片是由一旁高樓的人所拍攝，照片則是由與女子們一起的男子拍攝。畫面顯示至少12名女性身上一絲不掛，披著長髮在陽台邊緣搔首弄姿，結果這樣的解放卻引起阿拉伯聯合大公國社會和警方的注意，為他們換來牢獄之災。





▲官媒指全裸女郎拍照是宣傳噱頭。（圖／翻攝自推特「@Yama_Rajano」）

杜拜警方指出，這些女性出現在不雅影片中，全數逮捕後都被以公然猥褻的罪名起訴，「如此令人無法接受的行為，不符合阿聯酋社會的價值和倫理。」當地官媒表示這很顯然就是一個宣傳噱頭，但並未進一步說明細節。

因為違反阿聯酋的法律，這些女子可能面臨最多6個月的有期徒刑，以及罰金1000英鎊（約新台幣4萬元）。根據伊斯蘭律法，散播這類「引人性趣」的東西，同樣也可能面臨罰錢和牢獄之災。

阿聯酋社會在許多面向中與其他中東國家相比，都相對開放與自由；然而他們對於言論自由和社群媒體上的一舉一動，卻有著嚴格的規定，至今已有不少人因為網路上的影片和留言「觸犯國家法律」，因此被判坐牢。