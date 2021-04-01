新竹醉男踹錯門！胸腹遭狠刺數刀　目擊者嚇：在KTV當場斷氣

▲新竹市老字號KTV上午發生喋血命案，一名酒醉男子因踹錯門引發口角，遭捅數刀致死。（資料照／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市老字號KTV笑傲江湖，上午發生鬥毆殺人命案，一名陳姓男子疑因踹錯門引發口角，兩方人馬一言不合打了起來，年約20歲的陳姓男子遭刀捅入胸腹部，當場失去生命跡象，經送醫後仍不治身亡。

據目擊者表示，年約20多歲的死者陳男，疑似因酒後神智不清走錯包廂踹錯門，引起包廂內詹姓、吳姓男子不滿出口喝斥，陳男也不甘示弱拿起桌上的盤子砸向對方，吳、詹一時氣憤，拿起身上的折疊刀朝陳男胸腹捅了數刀，見陳男倒下後，2人倉皇逃離現場。

目擊者說，現場地板並無大量血跡，但是消防人員抵達現場時，陳男已經失去生命跡象，只見119人員將他急救後快速送往醫院醫治，不過陳男傷勢嚴重，送醫後仍不治身亡。

檢警初步相驗，發現陳男胸腹遭利器穿刺，研判可能是內臟大量出血致死，詳細死因仍需擇日解剖，而在逃的詹、吳兩人已被警方循監視器畫面逮回，後續將依殺人罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

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