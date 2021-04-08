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獨／2歲童上學3月狂掉3.5公斤！聽關鍵字崩潰　黑奶嘴讓媽心碎

▲2歲童上幼兒園3月掉3.5公斤！聽關鍵字崩潰　黑點奶嘴媽心碎。（圖／讀者提供）

▲小男童原本Q軟圓潤的身材，上了幼幼班3個多月後驟減3.5公斤，身型明顯差異。（圖／男童媽媽提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名2歲多的男童在幼兒園疑似遭到不當管教，導致男童常常出現焦慮症狀，只要聽到「老師」、「幼稚園」、「教室」等關鍵字就會崩潰大哭說「媽媽我不要去xx(幼兒園名稱)，老師會打我」，還出現摳手指摳到流血、拔頭髮、撞頭症狀出現。除此之外，男童媽媽也上網爆料，這間幼兒園還有違法超收、上A校收費掛B校等違規，目前新竹縣教育處、社會處已著手介入調查。

▲2歲童上幼兒園3月掉3.5公斤！聽關鍵字崩潰　黑點奶嘴媽心碎。（圖／讀者提供）

▲男童媽媽說，兒子上了幼兒園後開始出現一系列焦慮症狀，甚至將手扣到流血。

男童的媽媽說，兒子從2020年9月進入該幼稚園上課，在聖誕節前後發現孩子疑似被老師巴後腦勺、彈耳朵等不正當對待，2歲多的孩子無法完整表達恐懼，卻在生理上慢慢表現，先是只要聽到「老師」、「幼稚園」、「教室」等關鍵字就會崩潰大哭說「不要去xx(幼兒園名稱)，老師會打我」，還出現摳手指摳到流血、拔頭髮、撞頭症狀出現，短短3個月，兒子從18.5公斤掉到15公斤，原本肉肉的圓下巴瞬間變成尖下巴。

媽媽說，自己當時正在坐月子，分身乏術，等到12月聖誕節前後發現，基於信任的心情與園方溝通，當時園長說會作內部調查，事後向她解釋，彈耳朵是量體溫時老師動作比較大、巴後腦勺也是當時老師在講話，手放下來時不小心揮到…媽媽信以為真，直到兒子狀況越來越不對，才發現事情不單純。

12月底，男童媽媽決定立刻幫兒子辦理退費出園，結果帶回兒子的奶粉、奶瓶等生活用品時差點沒昏倒，只見一罐放到潮解、結塊的奶粉，還有佈滿發黴黑點的奶嘴，男童媽媽整個氣炸。

▲2歲童上幼兒園3月掉3.5公斤！聽關鍵字崩潰　黑點奶嘴媽心碎。（圖／讀者提供）

▲男童媽媽看到帶回家的潮解奶粉與發霉奶嘴，幾乎要心碎。

男童媽媽說，後悔沒有立刻通報113跟教育處，所以連監視器畫面都沒了，兒子從小兒科診所轉介到台大醫院，兒童精神科醫師告訴她：「身體的傷可能是一時的，但心理的傷有可能是一輩子的，你不是他，你不知道當下孩子受虐有多害怕，他現在會排斥上課是一定的！」讓她自責到快心碎。

由於男童退費出園後症狀仍未立即停止，每每散步經過幼兒園附近時就會崩潰大哭，且媽媽還發現幼兒園嚴重超收，甚至連收費都是A校上課、B校繳費，明顯多項違法，且認為校方完全沒有改善的誠意，害怕還有其他受害兒童，於是在2021年3月5日向新竹縣教育處陳情。

▲2歲童上幼兒園3月掉3.5公斤！聽關鍵字崩潰　媽見黑奶嘴心碎。（圖／讀者提供）

▲男童媽媽出示收據，與孩子就讀的幼兒園並不同名，明顯違反法規。

男童媽媽事後也上臉書《新竹爆料公社》爆料，提醒其它家長要注意孩子，避免受害，沒想到卻惹怒幼兒園，園方氣得也在網路上留言「本園心情非常不捨與沉重，不捨的是孩子，沉重的是家長陳訴的事件完整性」，並表示，教育處已於3月8日派員調完畢，並釐清相關疑問，如是我方疏失，我方必負起相關責任，請廣大網友們勿再留言與無證據的言論發表，會涉及法律相關問題」，之後則對男童媽媽提告妨害名譽。

據查，該幼兒園分有3個托嬰館、以及3個幼兒園 (A、B、C館，其中C館已經停辦)。而被男童媽媽投訴的B館幼幼班核定人數為15人，教育處調查發現有違法超收31人，但由於B館的中、大班並未招收到滿班，所以在「全園總數」的部分並未違法，只單就幼幼班超收的部分，依幼教法將開罰6000元~3萬元不等，另外同體系的A館過去曾因未立案招生，也已作出6萬、12萬、24萬的3次開罰，目前A館已完成登記；另外，關於收據、收費單開立不實部分，也要求園方限期改善，否則同樣會依幼教法開罰6000元~3萬元。

▲2歲童上幼兒園3月掉3.5公斤！聽關鍵字崩潰　黑點奶嘴媽心碎。（圖／讀者提供）

▲男童媽媽說，孩子上了幼兒園體重明顯快速下降，明明每天回家都很餓，狂吃，可是整個人還是瘦了一圈。

至於幼教師不當對待兒童部分，因現階段幼兒園並未強制安裝攝影機，所以也無影像畫面保留限制時間，所以當時的畫面事後教育處人員前往現場時，園方也表示畫面已經被覆蓋，因此無法確認投訴內容是否屬實，業者也向教育處解釋，因為男童胃口小，喝了牛奶就吃不下飯，所以奶粉並不會經常使用，加上以奶瓶直接對口喝，所以奶嘴也因為沒用到才發黴。

由於該幼兒園設有托嬰館的部份，因此陳情也同時啟動社會處調查。根據社會處調查結果，3個托嬰館分別於2020年11月、2021年3月中、2021年3月中訪視輔導稽查，3館師生比皆符合，且最近也未收到其它家長申訴或陳情案件，但其中位於1托嬰館因2019年8月未經設立許可辦理收托，違反兒童及少年福利與權益保障法第82條第1項前段，已經縣府裁罰6萬元罰鍰並公告。

▲2歲童上幼兒園3月掉3.5公斤！聽關鍵字崩潰　黑點奶嘴媽心碎。（圖／讀者提供）

▲媽媽有向校方詢問彈耳朵的事，事後校方說，有解釋給媽媽聽，是誤會，也有請媽媽來看監視器，但是媽媽並未到場。

對於家長指控一事，園方表示全力配合縣府相關單位調查，也解釋，當時接到家長反映時已向家長解釋，且請家長來園查看監視器，後來家長表示只是想了解情況，未到現場看，沒想到事隔多月卻又爆出投訴，但畫面早已被覆蓋，所以3月初教育處來稽查時才無畫面提供。

業者說，事後事件爆發，幼兒園業者也召開家長說明會，目前園內學生情況良號，也無轉出；另外收費單的疑問是因印刷作業導致，超收則是認知不同而產生的誤會，教育處來督導時也要求更正，園方也接受，相關懲處，會待公文收到尊重裁示。最後提告部分也與家長達成共識，雙方冷靜後將會撤除提告。

▲2歲童上幼兒園3月掉3.5公斤！聽關鍵字崩潰　媽見黑奶嘴心碎。（圖／讀者提供）

▲園方也在男童媽媽貼文下回覆，引起網友討論。

▲2歲童上幼兒園3月掉3.5公斤！聽關鍵字崩潰　黑點奶嘴媽心碎。（圖／讀者提供）

▲園方日前也對男童媽媽提出告訴，後來雙方協調，業者也表示，若後續男童媽媽不再有新發言，會撤告。

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