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新竹火車站驚現「死亡變態」　緊逼少女給初夜：不從就拉陪葬

▲新竹火車站驚現死亡變態　緊跟少女求初夜：不從就拉妳陪葬。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹火車站對面的電力公司附近，出現變態尾隨少女要求給初夜，更揚言不從就要用刀捅她。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹火車站竟出現變態跟蹤高中少女，還出言要求對方替他口交，否則就要用刀捅她肚子、當他的陪葬。還好少女機警，先假裝媽媽已經在附近等她，又看到附近剛好走來一群男生，衝過去抓住對方的手，假裝是自己的朋友，才順利擺脫變態。目前新竹市警方已調閱相關監視器畫面，透過層層比對，勢必將這名火車站之狼揪出來。

▲新竹火車站驚現死亡變態　緊跟少女求初夜：不從就拉妳陪葬。（圖／記者陳凱力攝）

▲火車站附近有許多補習班，因此每天都有不少高中來來往往，反而成為變態男的獵場。（圖／記者陳凱力攝）

被害少女將自己的經歷寫在個人IG，內容提及在火車站、電力公司的電腦補習班前，被一名年約3、40的陌生男子叫住，男子說「自己是一個被社會背叛的人，沒有人給我愛…我是個今天晚上就要自殺的人，要不是看在你這麼真誠可愛，我就從你肚子插下去，當我今晚的陪葬品了」，還要求少女「可不可以幫叔叔一個忙，你可以給叔叔愛嗎？你是處女嗎？幫我口交可以嗎？或者旁邊有廁所，你可以給叔叔你的處女嗎？或是讓我摸一下都好」

少女對他虛與委蛇，男子還不斷交代她「…我們裝得像朋友一樣好嗎？等一下人多的地方可不可以不要叫？」少女趁機逃到廁所躲藏，男子就一直站在門口問「妹妹你不會報警吧？你有過自慰嗎？很爽欸，幫叔叔口交可以嗎？不然讓我看一下你的胸部，5分鐘就好，讓我舔下面也可以…」，少女急中生智回「我有婦女疾病有很多分泌物什麼的」，沒想到變態男竟追問「會臭嗎？」，少女不加思索秒回「會」。

▲新竹火車站驚現死亡變態　緊跟少女求初夜：不從就拉妳陪葬。（圖／翻攝網路）

▲▼被害少女將過程於IG完整揭露，看得令人膽顫心驚，也讓火車站附近的補習生家長人心惶惶。（圖／翻攝IG）

▲新竹火車站驚現死亡變態　緊跟少女求初夜：不從就拉妳陪葬。（圖／翻攝網路）

由於少女始終無法擺脫變態男的緊迫盯人，連躲在廁所都被懷疑「是不是偷偷報警」，少女無奈，只好走出廁所另尋辦法，這時剛好看到迎面走來的高中生，她便以唇語暗示他們幫忙報警，之後又看見迎面走來的一群男生，少女才衝過去拉住其中一人，假裝原本就認識的朋友，加入人群裡和這群人一起離開，變態男見她已脫離掌控，只好悻悻然離開。

「新竹火車站真的很危險！」少女心有餘悸的回想起過程說，拉住那個男生的手時，就像是救命稻草一樣，兩腿已經發軟，如果不是自己機警，說不定已經被變態男拉走，即使手上有刀或是會防身術也一樣會被捅，尤其變態男說今晚要自殺，想拉個陪葬的。

IG貼文在家長間流傳，人心惶惶，擔心長榮女大生事件再現，新竹市警方說，轄內非常重視本案，昨晚收到報案後隨即啟動調查，目前已調出監視器並鎖定該名男子，並確認男子並無攜帶刀械凶器，不過目前為止，警方僅接獲單起報案，仍將繼續調查是否有其他受害人。

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