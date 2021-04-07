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襲胸強吻民宿女員工還約砲「手感很棒」　前南投縣色技工下場曝

▲前南投縣技工葉姓男子藉口執掌清境地區違建報拆業務，對當地民宿女員工性騷擾。（圖／資料照片）

▲前南投縣技工葉姓男子藉口執掌清境地區違建報拆業務，對當地民宿女員工性騷擾。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

葉姓男子前年擔任南投縣政府約聘技工，竟趁機對一家清境地區民宿的女性員工強抱、親吻摸胸，事後不但在line上傳「我從來沒有摸過那麼飽足感的奶子」等鹹濕話語，還進一步索賄，導致受害人心理受創甚深；南投地院法官日前以強制猥褻罪犯行，判處葉男10個月徒刑。

判決書指出，50餘歲的葉男原任南投縣府建設處技工，自前（108）年元旦起負責協助仁愛鄉清境地區違建查報拆除業務，因而與受害女子，以及其民宿雇主熟識，在當年春節除夕獲邀至民宿共進年夜飯；當晚酒足飯飽後，葉男藉口酒醉，民宿老闆因此請受害人扶葉男進房休息。

受害女子在當地也以違建鐵皮屋和貨櫃屋經營非法民宿，其雇主的民宿也有占地違建情形，葉男進房後即聲稱已「接管」山上，若女子願意跟他做愛，就保證其違建短期內不被拆除；女子拒絕，葉男仍從背後熊抱、隔著衣服強抓胸部並親吻，還一度想撫摸私處，期間雇主的友人和民宿同事2度敲門探問狀況，女子因不敢得罪葉男而未離開，只用手抗拒，仍遭強制猥褻得逞。

受害人證稱，事發前他的手腳都有傷、左腳還穿戴護具無法彎曲超過30度，葉男仍不放開狼爪，她也向雇主和友人泣訴；葉男事後持續以相同藉口在line上約砲，甚至直言「那天我右手摸到奶子，妳胸部捏」、「我現在記憶深刻就是指，喔那個飽足感很棒，那個手感很棒」、「我從來沒有摸過那麼飽足感的奶子」等穢語。

不僅如此，葉男甚至同時向受害人和雇主索賄，要求受害人每年交付10萬元現金、插乾股或以貨櫃屋民宿營業額10%作為賄賂，對雇主則要求30萬元賄款；2人不堪其擾，分別向警方和廉政署告發，才揭露葉男性騷和索賄惡行。

葉男去年已因違犯貪汙治罪條例，遭南投地院判重刑5年4個月，目前上訴審理中；強制猥褻部分，他先向警方坦承犯行，但辯稱只是想藉酒壯膽跟她表白，「一時衝動」，在法庭上又說女子當天和他拍攝搭肩摟腰、貼臉親密照，還傳給其男友，認定她願意交往才會愛撫親吻，卻始終提不出相關照片為證。

南投地院法官審理後，依《刑法》224條的強制猥褻罪，判處葉男10個月有期徒刑。
 

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