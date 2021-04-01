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社會 社會焦點 保障人權

掐死應召女泡浴缸棄屍　鐵工仍逃死！法官審1年仍不知動機

記者陳凱力／新竹報導

2020年2月間，新竹一名34歲林姓鐵工，無理由的掐死性交易對象，事後還供稱兩人是男女朋友，因女友另結新歡還花光200萬存款才失手殺人，並伴屍5小時再將屍體載往桃園山區羅馬公路棄置。法官調查，發現林男與死者並無情感糾葛，卻徒手勒掐脖頸、再將死者淹於水中直至窒息死亡，非取她性命絕不罷手之殺意極為明顯，而犯後卻依然沉著冷靜、依舊按原定日常生活，手段簡直殘酷無情、罔顧人性，但林男智力及語言能力低於常人，法官即使花費將近1年的過程，仍舊無法探知其真實的殺人動機為何，因此最終僅能判他無期徒刑。

馬尾女摩鐵遭男友掐死棄屍　「黑塑膠袋樹枝搖晃招手」找到遺體…警：指路。（圖／東森新聞）

▲林姓鐵工無理由的殺人，至今仍不知其動機為何。（圖／翻攝東森新聞）

據判決書指出，林男有經各類管道尋求與不同女子性交易習慣，2020年 2月17 日凌晨，他先約死者前往新竹市區內的汽車旅館進行性交易，後不明原因憤而以雙手掐住她脖子直到林女昏迷。

林男看她鬆開雙手，但恐林女假死逃過一劫，又將將她抱至房內浴室並將其以仰躺姿勢置入浴缸內，以水淹過林女面部，林女最後窒息而亡，之後林男將死者屍體放進後車廂內，開往桃園市復興區羅馬公路45.5K處，棄屍邊坡草叢內。

死者女兒也在當日晚間前往派出所報案尋人，警方調閱監視器鎖定林男，認為涉嫌重大，一路循線跟到雲林縣逮人。林男見警察找上門，自知事跡敗露，才坦承犯案，並帶著警方到棄屍地點，最後在路旁坡崁下方尋獲林女遺體。

▲▼ 新竹殺女友 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲林男見警方上門，才坦承殺人，並帶著警方前往尋屍。（圖／記者陳凱力翻攝）

林男落網後辯稱林女是他的女友，卻花光他200萬積蓄還愛上別人，才憤而殺人，然而林男供詞前後反覆，警詢筆錄之初，林男先表示自己是林女「追求者」，後來又改口要求員警註明兩人是「男女朋友」，「初次結識林女時間點為2017年10月」，距離調查出的時間相差1年，因此法官並不採信，認定二人僅為純粹性交易關係。

且法官經由林男手機數位鑑定發現，林男密集尋求各種管道的性交易，一下說案發前1個月剛結束一段感情而陷入低潮，一下又改口為林女耗盡200萬，加上林男尋求性交易的地點皆與死者無地緣關係，認為林男的心碎理由與殺人無關，兩人並不存在感情糾葛，無法合理化其殺人理由。

馬尾女摩鐵遭男友掐死棄屍　「黑塑膠袋樹枝搖晃招手」找到遺體…警：指路。（圖／東森新聞）

▲林男落網時辯稱與林女有感情及金錢糾葛，事後證實根本是假的。（圖／翻攝東森新聞）

法官審酌，林男先徒手勒掐脖頸、再將她淹於水中直至窒息死亡，犯罪手段殘酷無情、罔顧人性、非取她性命絕不罷手之殺意極為明顯，犯後更依原定工作計畫前往桃園機場載運客人、返回旅館正常用餐退房、刪除手機內相關紀錄及避走高速公路產生 ETC 通行紀錄以逃避警方查緝，其行為冷靜、沉著，無情的令人髮指，只是林男智力及語言能力皆低於常人，法官即使花費將近1年的審理依舊無法探知其真實的殺人動機為何，因此最終僅能判他無期徒刑。

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