搭訕女子、少男載往深山猥褻性侵　新竹之狼判刑5年



▲性侵前科犯陳男，因再次對少男、少女伸出狼爪，遭判刑5年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名有性侵與毒品前科的陳姓男子，連續與女子、少年搭訕，並載回尖石居所猥褻、性侵，被害人不從，更是對對方毆打至屈服，被害人逃跑被抓回，還被他拿刀強逼自行脫光，供他洩慾，罪大惡極，令人髮指。新竹地院依持凶器性侵未遂與強制猥褻罪判刑5年。

判決書指出，2020年10月間，陳男開著小貨車在芎林鄉向被害女子趁機搭訕，並將她載往尖石鄉一處居所猥褻，女子嚇得奪門而出，陳男開車追上，並以水果刀強逼女子進後車廂字行脫衣、躺好，隨他予取予求，女子反抗，但不敵陳男拳腳相向，最後女子求生欲堅強，抵死不從，才趁隙脫逃成功。

事隔1月餘，陳男再次在尖石搭訕一名16歲少年，以同樣手法哄騙少男上車，載到民宅內強行猥褻，直到少年趁機逃走，才獲得自由。

法官指出，陳男有性侵、毒品等多項前科，為滿足一己私欲，竟漠視他人的性自主權，對少女橫加侵害，又對少男強制猥褻，最後依攜帶凶器強制性交未遂與強制猥褻罪判刑5年。

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