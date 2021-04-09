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政府預算製作《伯公神助攻》桌遊　桃園客家局：可販售所得繳公庫

▲政府預算製作《伯公神助攻》桌遊。（圖／客家局提供）

▲桃園市政府客家局製作《伯公神助攻》桌遊，引發議員關注可否販售。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府客家局編列經費50萬、製作2,344套《伯公神助攻》桌遊，並同步推出教學影片及對外販售，引發議員質疑用政府預算製作的桌遊，可否對外販售？客家局表示，依據「政府出版品管理要點」第9點及「桃園市政府及所屬各機關出版品管理要點」第9點規定，政府出版品可做銷售，其販售所得應繳交公庫。

客家局9日表示，該局於2020年完成製作客家桌遊《伯公神助攻》2,344套，以客家守護神「伯公(華語：土地公)」出遊為主軸的《伯公神助攻》桌遊，可讓2到8人的大小朋友在樹頭、石頭、水頭等不同伯公的守護下，透過36張記憶翻牌猜牌的遊戲過程，以客語說牽罟、老屋、粄圓等桃園客家特色景點、美食及文化活動，並使用與伯公有關的客家諺語，如「竹頭尾吊伯公(寓意：得意)」等作為超能力來取得分數。期以趣味化、生活化之方式進行推廣，讓客家語言文化走入民眾日常生活。▲政府預算製作《伯公神助攻》桌遊。（圖／客家局提供）

▲客家局表示，《伯公神助攻》桌遊推廣客家語言文化。（圖／客家局提供）

今(2021)年編列經費50萬元，主要係將辦理桌遊種子人員培訓及校園推廣，同時舉辦首屆桌遊競賽，藉以增進客語薪傳師及學校教師對此桌遊教材的認識，進而豐富教學內容，提升學生學習客家語文的效益。有興趣之民眾可至國家書店網站或桃園市客家文化館全家便利商店魯冰花門市購買。

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政府預算伯公桌遊桃園客家局販售

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