屏東「桌遊主題館」藏賭場　嫩妹荷官比賭客還多

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局破獲桌遊式主題式賭場，賭場內聘請多名22-25歲穿著性感的年輕女子擔任荷官，以吸引賭客前來，日前凌晨時分一舉查獲，查扣現金31萬多元，訊後將8人依涉嫌賭博罪嫌送辦。

▲潮州警分局查獲以桌遊主題館掩護的賭場 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼破獲賭場、查扣證物。

潮州警分局接獲情報，指轄區潮州鎮北平路有一家桌遊式主題競技休閒館，提供妞妞、百家樂等多種紙牌遊戲作為掩護，以招收多名為會員，經把玩撲克牌遊戲「三寶」與荷官對賭方式，比點數大小賭博財物，並可以用新台幣兌換籌碼後再兌回。

經警多方探訪屬實，掌握該賭場的營利模式，發現出入男性賭客，年紀多在30-40歲；於日前凌晨1時許，見時機成熟，進入搜索，現場查獲5名年約22-25歲莊姓女荷官等5人，還有賭客1人，賭場協助人員2人，共計8人，查獲現金31萬1千6百元現金、籌碼、撲克牌、監視器、電腦主機等證物，帶回偵辦。

警詢時，他們承認賭博，荷官表示，事前要經過訓練，與賭客對賭時，如果手氣好，就一直賭，手氣差，就換人賭；訊後，先將莊姓男子等8嫌依涉嫌賭博罪移送屏東地檢署偵辦，後續將傳訊32歲龔姓實際負責人到案，依法送辦。

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