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桃園客家局用政府經費　製作《伯公神助攻》桌遊並販售議員質疑

▲桃園客家局製作桌遊，議員質疑可販售。（圖／市議會提供）

▲桃園客家局用政府經費製作桌遊，議員黃家齊質疑可販售？（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會8日進行市府客家事務局工作報告，曾擔任議員、甫上任客家局局長的黃傅淑香，首度出席市議會定期大會，成為昔日議會同仁質詢的焦點。市議員黃家齊針對客家局設計製作之《伯公神助攻》桌遊，編列經費50萬，製作2,344套桌遊，質疑用政府預算設計製作的桌遊，可否對外販售？以及售得款項如何應用，提出質詢。

▲桃園客家局製作桌遊，議員質疑可販售。（圖／市議會提供）

▲曾擔任議員、甫上任客家局局長的黃傅淑香，首度出席市議會定期大會，成為昔日議會同仁質詢的焦點。（圖／市議會提供）

黃家齊說，桌遊是現在成人跟小孩子都很流行的遊戲，能拉近親子關係又能動腦，從學校夯到家庭、甚至走進老人中心、樂齡系統及社區，已成為教育學習與老人長照的全民遊戲。很多老師將桌遊結合學校課程，讓學習變有趣，連書店、安親班都開桌遊課，從桌上玩到地板，也用肢體玩，訓練四肢、腦力、團隊溝通協調能力。客委會也有補助、推動「玩桌遊學客語」的多項計畫。

黃家齊說，但他看到市府客家局工作報告寫到「為推廣行銷本局設計製作之《伯公神助攻》桌遊，規劃舉辦客家桌遊競賽，讓使用者從趣味化、生活化的桌遊體驗中學習客家語言文化，教學者亦能透過遊戲，讓教學內容更加豐富多元。投入的經費50萬，製作2,344套桌遊，並同步推出教學影片及對外販售。」很納悶？

黃家齊認為，客家局用政府預算設計製作的桌遊，可以對外販售嗎？售得款項到哪裡去？會專款專用回流到客語教學推動嗎？另外，客家局只有設計製作這一套《伯公神助攻》的桌遊嗎？或是還有其他？

如果只有一套，數量太少了，應該增加預算積極推動，不只是由客家局主導設計研發、還可以採競賽、補助計畫等多元方式，鼓勵民間投入設計。設計出來的遊戲也應適度回饋、運用到各年齡層的客語教學中。黃家齊認為，利用桌遊作客語沉浸式教學已經有許多縣市都在做了，桃園應該急起直追。

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